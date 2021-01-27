İSTANBUL, (DHA) – Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşları hastane randevusunda yalnız bırakmıyor. Ekipler, doktor muayenesi ve kontrol günü gelen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinden alarak, hastaneye götürüyor. İstanbul sınırları içerisindeki tüm hastanelere servis hizmeti veren Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, hastane işlemleri süresince 65 yaş üstü vatandaşlara eşlik ederek, muayenesi tamamlanan hastaları tekrardan evlerine bırakıyor.
Ana Sayfa Güncel Haberler Zeytinburnu zabıtasından 65 yaş üstü vatandaşlara hastane hizmeti
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