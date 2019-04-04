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4 Nisan 2019
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Üç farklı zamanı kurguda bir sarmal olarak harmanlarken okuru da sarıp sarmalayan samimi anlatımıyla Ziziro, bu baharın kitabı olmaya aday!
Üç farklı zamanı kurguda bir sarmal olarak harmanlarken okuru da sarıp sarmalayan samimi anlatımıyla Ziziro, bu baharın kitabı olmaya aday!
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Zeytin ağacının tanıklığında evladiyelik bir hikâye…

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Müjde Alganer’in yeni kitabı Ziziro, Artemis Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Üç farklı zamanı kurguda bir sarmal olarak harmanlarken okuru da sarıp sarmalayan samimi anlatımıyla Ziziro, bu baharın kitabı olmaya aday!

Matematiği sadece bir meslek olarak görmenin ötesinde hayata bakışına yedirmiş olan Diren adlı genç kadının, evde yetiştirilen bir zeytin ağacının tanıklığında, ilk gençliğinin ve üniversite yıllarının anıları içinde sorularına cevap arayışını anlatan roman, annelik, kadınlık ve hayata değer katma çabalarına değiniyor.

Ziziro, cevaplardan çok soruların romanı ve okurun zihnini de bu sorularla meşgul edecek.

Sıra dışı bir kadının içten duygu ve düşünceleriyle örülmüş, zamansız bir yolculuk vaat eden, zeytinli ve cırcırböcekli  bir hikâyeye davetlisiniz.

Bu hikâyeyi bir bitki yazdırdı. Şaka değil… Bitkiler canlıdır ve hafızaları vardır. Duygu ve düşünceleri, tahminlerin ötesinde hisseder ve kaydederler. Ama bu hikâyenin niyeti, bitkilerin zeki dünyalarını anlatmak değil. Anlatılan onca şeyin arasında aslında sadece biri bu: Bütün varlıkların birbirine görünmeyen bağlarla bağlı olduğu gerçeği. Hikâyenin kalbinde ise tutunamayan genç bir kadın var. Sıra dışı bir genç kadının, annelik, kadınlık ve ilişkiler hakkındaki anlam arayışının, var oluş sıkıntılarının, hayata değer katma çabasının ekseninde gelişen bir hikâye elinizdeki.

Sıra dışı kendini bildi bileli sorular sorar, cevaplar arar. Hele de o kritik kararının etrafında dönerken annesinin ne düşündüğü öyle önemlidir ki… Sorularının cevaplarını ararken annesiyle farklı zaman ve zeminlerde yaptığı konuşmalar, geçmişinden kalbine taşıdığı birkaç insan, zihninin aynasında gezinir durur. Çıktığı bu batini yolculukta ona, saksıda yaşayan bir zeytin ağacı ve ağustosböcekleri de eşlik edecektir! 

Müjde Alganer Kimdir?

Ankara’da doğdu ve büyüdü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yüksek Lisans bölümüne devam etti. İş hayatı ile Akbank “Teftiş Kurulu”nda tanıştı. Farklı bankaların, fabrikaların ve danışmanlık şirketlerinin insan kaynakları bölümlerinde çalıştı. Beyin avcılığı yaptı. İlk romanı, “Yedilemma” Sistem Yayınlarına bağlı Galata tarafından 2010 senesinde yayımlandı. “Var Olmak Yasaktır” adlı romanı ve “Ruj” isimli hikâye kitabı Goa Yayıncılık tarafından 2016 yılında yayımlandı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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