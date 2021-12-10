ZEYBEK: AKP YAŞANAN OLAYLARDAN DERS ALMIYOR

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Antalya’da ALİMDER’e bağlı yurtta işlenen vahşi cinayeti İçişleri Bakanı Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na yönelik verdiği soru önergeleri ile TBMM gündemine taşıdı. CHP Antalya Milletvekili Zeybek, yayın yasağı ve Antalya Valiliği’nin basın açıklaması hakkında da açıklamalarda bulundu.



ANTALYA VALİLİĞİ, TARİKAT KORUMA VE KOLLAMA KURUMU DEĞİLDİR



Antalya’daki cinayet sonrası Antalya Valiliğinin resmi açıklamasının utanç verici olduğunu belirten Zeybek, şu açıklamalarda bulundu;

“Vahşetin gerçekleştiği yurt ve dernek hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi gereken Antalya Valiliği ise yaptığı açıklamada katilin psikolojik rahatsızlığına vurgu yaparak, olayın yaşandığı dernek yurdu ve tarikat hakkında tek satır açıklama yapmadan, vahşi cinayeti sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımız, Antalya Valiliği’nden çocuklarının tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklere ait yurtlara mahkum kalmaması için çalışma bekliyorken, Valilik resmi açıklamasında cinayeti bir psikolojik vaka ile sınırlandırmakta, asıl cevap bekleyen sorulara dair tek satır açıklama yapmamaktadır. Aladağ’daki yurt yangını, ENSAR Vakfındaki istismar olayları, FETÖ’nün yakın tarihteki yapılanması hala toplumun hafızasında yerini koruyor. Devleti yönetenler ve idarecileri, görevlerini ve yetkilerini bir takım tarikat ve cemaatlere devretmişlerdir.”

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VAHŞETİN YAŞANDIĞI YURDUN SAHİBİ TARİKAT KOLLANIYOR MU?



CHP’li Zeybek kaçak tarikat yurdunda işlenen vahşi cinayet sonrası yayın yasağı getirilmesini de eleştirerek şunları kaydetti; “Kaçak olduğu iddia edilen, tüm resmi kurumların bilgilerinin olmadığını söylediği tarikat yurdu ve işlenen cinayet hakkında yayın yasağı getirilmesi, halkın haber alma hakkının engellenmesi demektir. Haber için Antalya’ya gelen gazetecinin farklı gerekçelerle gözaltına alınması birilerinin bu olayı örtbas etmek için gayret sarf ettiğinin göstergesidir. AKP iktidarında vatandaşın inançlarını sömüren tarikat ve cemaatlerin sebep olduğu bu kaçıncı olay, ne AKP bu olaylardan ders alıyor, ne de üzerine gidiyor. Eğitimi, barınmayı, sağlığı, yargıyı, kolluk kuvvetlerini, orduyu tarikat ve cemaatlerin oyun sahası haline getiren siyasi iktidar, dünden ders almadan yarının felaketine giden yolların taşlarını döşüyor.”



CHP’li Zeybek İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerinde ise şu sorulara yer verdi;

• Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin faaliyetleri nedir?

• Antalya İlim ve Kültür Derneği ne zaman ve hangi amaçlarla kurulmuştur? Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin kurucusu ve yöneticileri kimlerdir?

• Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin herhangi bir cemaat ve tarikat ile bağlantısı var mıdır? Var ise bu hangisidir?

• Dernek başkanı veya yöneticilerinin sabıkaları var mıdır?

• Emniyet kaynaklarının bu dernek veya yurtla ilgili daha öncesinde bir bilgiye sahip olmadıkları iddiası doğru mudur? Vahşi cinayeti işleyen şüpheliyi, derneğe ait yurda çalışmak için alan kişi kim veya kimlerdir?

• Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin öğrenci yurdu açma izni var mıdır?

• Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne yurt açma izni hangi tarihte kim tarafından verilmiştir?

• Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne ait olan bu yurt kaç kere denetlenmiştir? Bu denetimlerde çıkan sonuç nedir?

• Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne ait öğrenci yurdunda kaç öğrenci kalmaktadır? Bu öğrencilerden kaçı yükseköğretim, kaçı ortaöğretim öğrencisidir?

• Derneğe ait bu yurtla ilgili daha önce yapılmış bir şikayet var mıdır? Var ise bu şikayetler doğrultusunda hangi işlemler yapılmıştır?

• Antalya’da vakıf ve derneklere ait kaç öğrenci yurdu vardır? Bu yurtlar hangi dernek ve vakıflara aittir?