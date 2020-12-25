Zeus Sunağı’nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- ALMANYA’nın başkenti Berlin’de bulunan ‘Zeus Sunağı’nın İzmir Bergama’ya geri getirilmesi sürecinin konuşulduğu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Zeus Sunağı Bergama’nındır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeus Sunağı’nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmaya Bakanlık nezdinde destek vereceğini ifade etti” dedi.

İzmir’de, yaklaşık 184 yıldır Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Dün İzmir Fuar Alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde, Zeus Sunağı’nın geri getirilme sürecinin konuşulduğu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Bergama eski Belediye Başkanlarından Sefa Taşkın, Mehmet Gönenç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, meclis üyeleri, İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

‘ZEUS SUNAĞI BERGAMA’YA AİTTİR’

Toplantının ardından açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Antik çağdan Roma ve Bizans’a, Selçuklu Devleti’nden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar 5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Bergama’dan kaçırılan Zeus Sunağı’nın kendi öz yurduna olan hasretinin artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Koştu, “Zeus Sunağı Bergama’nındır. Geri alabilmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi Kültür ve Turizm n Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ilettim. Bakanımız, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı’nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve destek vereceğini ifade etti” dedi.

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığına dikkat çeken Koştu, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Meclis Toplantımızda da Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için oy birliği ile aldığımız meclis kararımız bulunuyor. Bu haklı talebimizin güçlü bir şekilde tüm Dünya’ya duyurulmasını sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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