Zerin’in şüpheli ölümünde tutuklanan sevgilisi: Neden atladığını bilemiyorum

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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de oturduğu 2’nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç’ın (36) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sevgilisi Yılmaz Sazak (34), ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kılınç’ın ölümünü araştırması için fizik uzmanlarından bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Tutuklanan Zerin Kılınç’ın sevgilisi Yılmaz Sazak ise ifadesinde, “Zerin’in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim” dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan 12 yaşında bir kız annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda komada kalan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. Yapılan ilk otopsi incelemesinde Zerin Kılınç’ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınarak serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sazak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘OLAY GÜNÜ BURNU KANADI’

Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Sazak ifadelerinde Zerin’in olay sabahı burnunun kanadığını ve izlerin bu nedenle oluştuğunu savundu. Eskişehir’de spor eğitim uzmanı olan şüpheli Yılmaz Sazak, 6,5 yıldır ilişkisi olduğu ve son 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Zerin Kılınç’ın intihar ettiğini öne sürerek, “Ev sahibi Zerin’in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikahsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı. O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı. Zira ev sahibine çok sinirliydi. Biz de evden taşınma aşamasındaydık. Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin’in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerin’e, ‘Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel’ dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son ‘Sen gideceksin, gelmeyeceksin’ dedi. Ben de kapıya gidip ‘Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun’ dedim. Zerin’in ‘Ben saygısızım, sevmiyorum ha’ diye serzenişini duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin’in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim” dedi.

‘ZERİN’İ İTMEDİM’

Zerin Kılınç’ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini savunan Sazak, “Zerin’e bunu neden yaptığını söyledim. Zerin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek ‘benim ile gel’ dedi. Ambulans eşliğinde Zerin’i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerin’i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerin’in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Olay tarihlerinde ben uyuşturucu madde kullanmıyordum. Zerin’in de uyuşturucu madde kullanmışlığı yoktur. Zerin’in psikolojik sorunları yoktu. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim” diye konuştu.

KEŞİF YAPILIP, RAPOR HAZIRLANACAK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya, bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin intihar ya da itilerek mi öldüğünün tespit edilmesi için fizik alanında uzman bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Üniversite bünyesinde oluşturulacak heyetin olayın yaşandığı evde keşif yaparak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na rapor hazırlayacağı belirtildi. (DHA)

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