Çoğunluk zenginlik denildiğinde para, altın, mal mülk, mücevherat sahibi olmak, koca koca evlerde oturup, ultra lüks arabalar kullanmaktan bahsedildiğini düşünür.

Oysa zenginlik esas manası ile ihtiyaçlarımızı karşılamakta gösterdiğimiz başarı seviyesini tarif eder ve çok göreceli bir kavramdır.

Sahip olduğumuz altın, gümüş yada para ancak istediğimiz zaman, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri satın alabileceğimiz varsayımı kapsamında zenginlik ölçütüdür, satın alma koşullarının geçerli olmadığı durumlarda ise hiç bir önem taşımazlar.

Bir örnek verirsem ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılacaktır; iki kişi son derecede kurak ve ıssız bir çölde kalmış olsun, hayatta kalmak, çölden kurtulabilmek için suyun mutlak bir gereklilik olduğu böyle bir durumda birinde altın diğerinde de su olsa, altını olan mı yoksa yeterli suyu olan mı zengindir? Suyu olan ölümü pahasına altını alıp suyunu satar mı?

Başka bir örnekle konuyu biraz daha açarsam; ölümcül bir kansere yakalanmış, sayılı günü kalmış bir zengin kanserini tedavi edebilecek, onu ölümden kurtarabilecek bir ilaç karşılığında ne vermez? Altın, gümüş, para pul, mal mülk hesabına girer mi? Böyle bir durumda ilaca sahip olan mı yoksa altına, paraya, mala mülke sahip olan mı daha zengindir?

Amerika kıtasını işgal eden İspanyol askerlerini durdurmada Azteklerin sahip olduğu tonlarca altın ve gümüş Azteklere bir fayda sağladı mı?

Buraya kadar herhalde altın, gümüş yada para sahibi olmanın sadece bunların ihtiyaç duyduğumuz şeyleri satın almak için kullanılabildiği durumlarda bir zenginlik unsuru olabileceği ve bunun dışında pek bir anlam ifade etmeyeceği konusunda hemfikir olmuşuzdur diye düşünüyorum.

Peki ihtiyaçlarımız nelerdir ve bu ihtiyaçlarımızı karşılamakta gösterdiğimiz başarı nasıl ölçülür?

Canlı olmanın en temel içgüdüsü varlığını ve neslini sürdürmektir. Aynen diğer canlılarda olduğu gibi insan da varlığını ve neslini sürdürebilme güdüsüne sahiptir ve bunu başarabilmek için hava, su, gıda, güvenlik, barınma ve diğer insanlar tarafından kabul görme gibi temel sorunlarını çözmek, bu noktadaki mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayabilmek zorundadır.

İnsan olarak bir yaşam boyu tüm çabamız ihtiyaçlarımızı başarı ile karşılayabilme üzerine kuruludur. Zenginlik kavramı bu başarı seviyesini gösteren ve son derecede de göreceli olan bir ölçüttür, ihtiyaçlarını karşılamada başarılı olan insanlar ve toplumlar zengin olarak kabul edilir.

Aynı zaman diliminde yaşasa dahi bütün insanlar ihtiyaçlarını karşılamak da ne yazık ki aynı başarıyı gösteremez, kimileri ihtiyaçlarını çok daha yüksek bir başarı oranında karşılayabilirken, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayıp, açlıktan ölen milyonlarca insan bulunmaktadır.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamada sağladığı başarı oranı geçmişe göre de görecelidir, mesela hastalıklardan korunmak ve tedavi olmak yaşamı koruyabilmek için temel bir ihtiyaçtır. Bundan sadece bir kaç yüz yıl önce yaşayan bir insan ne kadar çok parası olursa olsun, ne kadar büyük malikanelerde ve hatta saraylarda oturursa otursun veba, verem yada cüzzam hastalığına yakalandığında çaresizdi; tüm parasını, tüm malını mülkünü verse dahi satın alabileceği bir tedavi yöntemi yahut da ilaç yoktu. Oysa bugün gecekonduda oturan, asgari ücretle çalışan en sıradan bir işci bile bu hastalıklara yakalandığında rahatlıkla tedavi hizmetini satın alabiliyor, peki bu durumda kim daha zengin oluyor?

Bundan 20 yıl kadar önce bilgi çağı ve toplumsal evrim konularınn konuşulduğu bir konferansta konuşmacıydım. Ben bu konuları anlatırken bir dinleyici sözümü kesti ve “ben altı çocuklu, ilkokul mezunu bir Kürt’üm işsizim, bu anlattıklarınızın bana faydası ne?” diye sordu. Benim ona verdiğim cevabı burada sizlere de aktarayım “Bak” dedim, “bundan hepi topu bir kaç yüzyıl önce üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğunun kraliçesi Viktorya’nın dişi apse yaptığında başı büyük beladaydı. Morfin yok, antibiyotik yok, diş hekimi yok, dişcilik alet edavatı yok, bir baytar gelecek, bir kaç yudum alkol içirecek sonra kadıncağızı bağırta bağırta kerpeten ile dişini çekecekti. Kadının çenesi kırılmaz, apse kana karışıp zehirlemezse epey bir acı çektikten sonra ancak bir kaç haftada iyileşecekti. Oysa sen bugün azgelişmiş bir ülkenin, en alt sınıfındaki bir insan olarak yeşil kartın ile gidip Kraliçe Viktorya’nın asla sahip olmadığı bir tıp hizmetine ulaşabiliyor, bir uzman hekime morfinini vurdurup ağrısız sızısız dişini çektirebiliyor, üstüne ikide antibiyotik attınmı hiç bir sıkıntı çekmeden sorununu halledebiliyorsun değil mi? İşte bu insanlığın toplumsal evriminin, bilgi birikiminin ihtiyaçları gidermeye olan katkısıdır ve sana da faydası budur dedim” Vatandaşın şaşkınlığı yüzüne yansıdı ve “ben hiç böyle düşünmemiştim” diyerek sustu.

Burada düşünün, şimdi Kraliçe Viktorya mı yoksa bizim işsiz Kürt vatandaş mı daha zengin?

Aslında toplumsal evrimin ihtiyaçlarımızı karşılamada bize sağladığı katkı hepimize o kadar doğal geliyor ve o kadar içselleştiriyoruz ki üzerinde düşünmeye bile pek gerek duymuyoruz. Bu yüzden de çoğu zaman zenginliğin sırrının toplumsal evrimdeki ilerlemede gizli olduğunu kavrayamıyor, hakikati ıskalıyoruz.

Zenginliği sağlayan temel dinamik toplumsal evrim ise toplumsal evrimi ilerleten faktör nedir sorusunun yanıtı ise çok net; bilgi birikimi.

Görüyoruz ki insanın ve insanlığın bilgi birikimi arttıkça sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını giderme kapasitesi de artmaktadır. Bu noktada zenginliğin sırrı bilgi de saklıdır demek doğru değil midir?