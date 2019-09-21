Zengin daha zengin olurken yoksul daha yoksul oluyor

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Ekonomi Haberleri
Rize’de boyları küçük 1 ton balığa el konuldu
Editör
-
21 Eylül 2019
RİZE'de denetimlerde asgari avlanabilir boydan daha küçük olan 1 ton balığa el konuldu.
Yerel Haberler
Keçmek’in yeni sergisi Antares AVM’de
Editör
-
21 Eylül 2019
Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın (KEÇMEK)...
Dış Haberler
İran’dan uluslararası topluma ‘Yeni ekonomik sistem kuralım’ çağrısı
Editör
-
21 Eylül 2019
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin zorba dış politikalarına karşı, uluslararası topluma ‘yeni bir ekonomik sistem kurma’ çağrısında bulundu.
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Yol Arkadaşım
Sağlık Haberleri
Hava kirliliği anne karnına kadar ulaştı
Editör
-
21 Eylül 2019
Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, dünyada ilk kez hava kirliliğinin anne karnındaki bebek üzerindeki etkilerinin, 'insan üzerinde' yapılan çalışmalarla gösterildiğini söyledi.
Eğitim Haberleri
Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı
Editör
-
21 Eylül 2019
Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2019-2020 Akademik Yılı'na düzenlediği büyük törenle 'merhaba' dedi.
Kültür-Sanat Haberleri
Ahmet Ümit yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu
Editör
-
21 Eylül 2019
‘AŞKIMIZ Eski Bir Roman’ kitabı ile tekrar okuyucuyla buluşan Ahmet Ümit, imza günü düzenledi.
Sağlık
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Magazin
Magazin Haberleri
Şarkıcı Fatih Bulut’a, 1 milyon liralık ihtarname
Editör
-
20 Eylül 2019
Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik...
Magazin Haberleri
Serdar’dan boşanan Chloe Loughnan, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti!
Editör
-
16 Eylül 2019
Geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Serdar Ortaç ile anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla kendine hayran bıraktı.
Magazin Haberleri
Oyuncu Şevket Çoruh’a İzmir’de saldırı
Editör
-
14 Eylül 2019
İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.
Magazin Haberleri
Ayşe Hatun Önal, New York’ta baş manken
Editör
-
7 Eylül 2019
Azeri modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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Spor Gündemi ve Haberleri
Kulüplerden Neslican Tay için başsağlığı mesajları
Editör
-
21 Eylül 2019
21 yaşındaki Neslican Tay için taraftarı olduğu Fenerbahçe ve Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı.
Spor Gündemi ve Haberleri
Trabzonspor’da savunma sıkıntısı
Editör
-
21 Eylül 2019
2019-20 sezonunda lig ve Avrupa’da oynadığı 9 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor’da savunma sıkıntısı yaşanıyor.
Spor Gündemi ve Haberleri
Taha Akgül, olimpiyat kotası aldı
Emre Yılmaz
-
20 Eylül 2019
Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale çıkarak olimpiyat kotası aldı.
Futbol
Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasaray
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Gençlerbirliği
Basketbol
Olimpiyat
Deaflympics
Video
Video Haber
Neslican Tay’ın son konuşması yürekleri dağladı
Editör
-
21 Eylül 2019
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Video Haber
Hakimin yarışma programına katılmasına Etik Kurulu engeli
Editör
-
20 Eylül 2019
Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım, Yargı Etiği Danışma Kurulu'nun, yargıda şeffaflık ve güvenilirliği artırmak için...
Video Haber
3 bin nakil ameliyatına katıldı
Editör
-
19 Eylül 2019
Antalya’da, çocukluk arkadaş olan Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) doktor ve çiftçi olma hayali gerçeğe dönüşürken, hayat onları yıllar sonra ameliyathanede buluşturdu.
Öne Çıkan
Valilik açıklamıştı… Yıkım başladı
Editör
-
18 Eylül 2019
İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.
Haberler
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Yazarlar
Yazarlar
Zengin daha zengin olurken yoksul daha yoksul oluyor
Murat Özbülbül
-
21 Eylül 2019
TÜİK tarafından açıklanan son istatistiki verilere göre Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir...
Yazarlar
Karısından dayak yiyen bakan!
Nuri Kayış
-
21 Eylül 2019
Davetin sahibi ünlü bir siyasetçi. Konuklar arasında bakanlar, milletvekilleri ve sanatçılar var. Bakanlardan biri, ses sanatçısı Mualla Mukadder’e aşırı ilgi gösteriyor, onun...
Yazarlar
Herkese iş bulmak zorunda mıyız?
Murat Özbülbül
-
20 Eylül 2019
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada; "Efendim 'işsizlik var', olabilir. Her üniversite mezunu iş sahibi olacak...
Yazarlar
Yayın zorunlu, şiddet sorunlu!
Nuri Kayış
-
20 Eylül 2019
Cumhurbaşkanlığı ile Aile Bakanlığı’nın imzasını taşıyan bir “Zorunlu Yayın” izliyorum zaman zaman televizyonlarda. Konu, aile içi şiddet… Görüntüler özetle...
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Sonsöz Gazetesi
Ankara
Yerel
Gazete
Güncel
Tümü
Dış Haberler
AB - Avrupa Birliği
ABD - Amerika
Almanya
BM Haberleri
Çin
Fransa
İngiltere
İran
İspanya
Ekonomi Haberleri
Rize’de boyları küçük 1 ton balığa el konuldu
Editör
-
21 Eylül 2019
RİZE'de denetimlerde asgari avlanabilir boydan daha küçük olan 1 ton balığa el konuldu.
Yerel Haberler
Keçmek’in yeni sergisi Antares AVM’de
Editör
-
21 Eylül 2019
Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın (KEÇMEK)...
Dış Haberler
İran’dan uluslararası topluma ‘Yeni ekonomik sistem kuralım’ çağrısı
Editör
-
21 Eylül 2019
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin zorba dış politikalarına karşı, uluslararası topluma ‘yeni bir ekonomik sistem kurma’ çağrısında bulundu.
Politika Haberleri
Dış Haberler
Yerel Haberler
Ankara Haberleri
Ekonomi
Şirket Haberleri
Yaşam
Tümü
Eğitim Haberleri
Kültür-Sanat Haberleri
Nasıl Yapılır
Sağlık Haberleri
Yol Arkadaşım
Sağlık Haberleri
Hava kirliliği anne karnına kadar ulaştı
Editör
-
21 Eylül 2019
Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, dünyada ilk kez hava kirliliğinin anne karnındaki bebek üzerindeki etkilerinin, 'insan üzerinde' yapılan çalışmalarla gösterildiğini söyledi.
Eğitim Haberleri
Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı
Editör
-
21 Eylül 2019
Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2019-2020 Akademik Yılı'na düzenlediği büyük törenle 'merhaba' dedi.
Kültür-Sanat Haberleri
Ahmet Ümit yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu
Editör
-
21 Eylül 2019
‘AŞKIMIZ Eski Bir Roman’ kitabı ile tekrar okuyucuyla buluşan Ahmet Ümit, imza günü düzenledi.
Sağlık
Kültür-Sanat Haberleri
Eğitim Haberleri
Teknoloji
Test
Magazin