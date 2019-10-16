Boyner İstinye Park mağazasında yenilenen adidas ve Reebok alanlarının tanıtımında müşterilere yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Boyner’in Genel Müdürü Eren Çamurdan ile adidas Türkiye...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili, “Endişem bölgedeki tansiyonunun yükselmesi. Suriye’de insanların acı çektiğini...
Boyner İstinye Park mağazasında yenilenen adidas ve Reebok alanlarının tanıtımında müşterilere yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Boyner’in Genel Müdürü Eren Çamurdan ile adidas Türkiye...