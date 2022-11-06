Zelenski’den İran İHA’larına yönelik açıklama

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İran’ın ‘savaş başlamadan önce’ Rusya’ya insansız hava aracı gönderdiğini açıklaması üzerine, “İtiraf ettiler ancak bu itirafta bile yalan söylediler” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Robert Malley ise bu İHA’ların yaz aylarında gönderildiğini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın, Rusya’ya İHA tedariki yapıldığını doğruladı ancak bu tedarikin 24 Şubat’tan, savaşın başladığı tarihten önce yapıldığını belirtti. Söz konusu açıklamanın ardından hem Ukrayna hem de ABD tarafından açıklamalar geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “İran’dan bazı açıklamaların yapıldığı haberini aldık. Rus terörüne İHA tedarik ettiklerini itiraf etmeye karar verdiler. Ama bu itirafta bile yalan söylediler. Her gün en az 10 İran insansız hava aracını vuruyoruz ve İran rejimi, çok az sayıda, işgal başlamadan önce tedarik ettiğini iddia ediyor. Sadece bir gün içinde 11 Shahed insansız hava aracı imha edildi. İranlı eğitmenlerin Rus teröristlere İHA kullanmayı öğrettiklerini kesin olarak biliyoruz ve Tahran bu konuda genellikle sessiz. Eğer İran bariz olan şeyler hakkında yalan söylemeye devam ederse, dünya Rus ve İran rejimleri arasındaki terörist işbirliğini ve Rusya’nın böyle bir işbirliği için İran’a ne ödediğini araştırmak için daha fazla çaba gösterecek” dedi.

ABD İRAN TEMSİLCİSİ MALLEY: TEDARİK YAZ AYLARINDA YAPILDI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Robert Malley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran savaştan önce sınırlı sayıda insansız hava aracı vermedi. Sadece bu yaz düzinelerce tedarik ettiler ve işgal altındaki Ukrayna’da Rusya’nın bu İHA’ları sivillere karşı kullanmasına yardım eden askeri personeli var. Kanıtlarla karşı karşıya kaldıklarında yeni bir hikayeye değil, yeni bir politikaya ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

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