Zelenski: Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz

POLONYA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ABD ziyareti sonrası Polonya’da mevkidaşı Andrzej Duda ile bir araya geldi. Gelecek yıla yönelik stratejik planların görüşüldüğü görüşme sonrası günlük ulusa sesleniş konuşmasını burada yapan Zelenski, “Alışılmadık koşullarda çok kısa bir konuşma olacak ama her zaman olduğu gibi neleri başardığımız hakkında konuşacağım. Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz” dedi.

Zelenski ABD ziyareti sonrası Ukrayna’ya dönüş yolculuğunda geldiği Polonya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki Rzeszow şehrinde Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştü. Zelenski’nin, Ukrayna’ya verilen destek için Duda’ya teşekkür ettiği görüşmede, liderlerin gelecek yıla yönelik stratejik planlar, ikili ilişkiler ve uluslararası düzeyde iş birliği de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldığı belirtildi.

Her gün akşam saatlerinde ulusa seslenen Zelenski bu kez konuşmasını Duda ile görüştüğü odadan gerçekleştirdi. “Alışılmadık koşullarda çok kısa bir konuşma olacak ama her zaman olduğu gibi neleri başardığımız hakkında konuşacağım” diyerek sözlerine başlayan Zelenski, Washington’dan ‘iyi sonuçlarla’ döndüğünü, Patriot savunma füze sistemi meselesinin halledildiğini, finansal destek sağlandığını ve başka anlaşmalar da yapıldığını belirtti. Ayrıca Zelenski, ABD Kongresi’ne, her iki meclis ve partiye de minnettar olduğunu ifade etti.

Zelenski Duda ile görüşmesine dair de “Eve dönerken Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştüm. Bugün özel bir formatta yüz yüze Andrzej ile ikili ilişkilerimizi görüştük. Ona ABD’de duyduklarımı, gelecek yıl için stratejik vizyonumuzu anlattım. Hazırlanıyoruz, ortak güçlerimizi sağlamlaştırıyoruz” dedi.

ZELENSKİ’NİN ABD TEMASLARI

Zelenski Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’nin başkenti Washington’a gittiğini duyurmuştu. Ziyareti sırasında Zelenski Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelerek yaklaşık 2 saat sürdüğü ifade edilen bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Biden ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya yaptığı yardımları hatırlatarak, ABD’nin Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Biden, “Sayın Başkan (Zelenski) endişelenmenize gerek yok. Ukrayna orada durduğu sürece biz Ukrayna’nın yanında olacağız” dedi.

Zelenski ise ABD ziyaretinin ikili ilişkiler açısından ‘tarihi’ olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı Biden’a ‘samimi’ desteği nedeniyle teşekkür etti. Zelenski ayrıca, finansal yardım paketi ve Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Zelenski, “Bu Ukrayna’nın güvenli bir hava sahası oluşturması için çok önemli bir adım. Ancak bu şekilde terörist ülkeyi (Rusya) ve onun enerji kaynaklarımıza, halkımıza ve altyapımıza yönelik terör saldırılarını sona erdirebiliriz” dedi.

PELOSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Zelenski ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, Senato Demokratik Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy gibi isimlerle de görüştü.

“PARANIZ SADAKA DEĞİL, GÜVENLİK VE DEMOKRASİYE YATIRIMDIR”

Zelenski, ABD Kongresi’nde üyelere de hitap etti. Kürsüye çıktığı sırada Kongre üyeleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Zelenski hitabında, “ABD Kongresi’nde olmak, sizinle ve tüm Amerikalılarla konuşmak benim için büyük bir onur! Tüm zorluklara, karamsar senaryolara rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna sapasağlam ayakta ve olmaya da devam ediyor. Yine de savaş devam ediyor ve Kremlin’i savaş alanında yenmeliyiz. İki millet (Ukrayna ve ABD) bu savaşta müttefiktir. Gelecek yıl bir dönüm noktası olacak. Ukrayna cesareti ve Amerikan kararlılığının, ortak özgürlüğümüzün geleceğini garanti altına alması gereken nokta. Mali yardım da kritik derecede önemlidir. Hem bize sağladığınız finansal paketler hem de karar vermek isteyebileceğiniz gelecekteki finansal paketler için size teşekkür etmek istiyorum. Paranız sadaka değildir. Bu, en sorumlu şekilde ele aldığımız, küresel güvenlik ve demokrasiye bir yatırımdır” şeklinde konuştu.

Zelenski ayrıca, ABD ziyareti öncesi sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Bahmut’taki birliklerin imzaladığı Ukrayna bayrağını Pelosi’ye hediye etti. Buna karşılık Pelosi de Zelenski’ye Kongre binasında dalgalanmış bir ABD bayrağı sundu.