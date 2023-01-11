Zelenski, Viktor Medvedchuk dahil 4 kişiyi Ukrayna vatandaşlığından çıkardı

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UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında Viktor Medvedchuk dahil 4 kişiyi Ukrayna vatandaşlığından çıkardığını duyurdu. Ukraynalı eski Milletvekili Medvedchuk geçen yıl vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmış ve Türkiye’nin yürüttüğü müzakereler sonucunda, iki ülke arasındaki esir takası ile Rusya’ya gönderilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Devlet Göçmen Servisi tarafından hazırlanan belgelere dayanarak ve devletimizin Anayasasına uygun olarak dört kişinin vatandaşlığına son vermeye karar verdim: Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin ve Viktor Volodymyrovych Medvedchuk” ifadelerini kullandı. Zelenski istihbarat servislerinin çalışmaya devam ettiğini ve bu tür kararların devamının geleceğini vurguladı.

VİKTOR MEDVEDCHUK TAKAS EDİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Ukrayna ana muhalefet partisi ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun milletvekili Viktor Medvedchuk, 2021 yılında vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ev hapsi hükmü giymişti. Geçen yıl 24 Şubat’ta Rusya’nın işgalinin başlamasıyla ev hapsinden kaçtığı iddia edilmiş, Nisan ayında tekrar gözaltına alındığı açıklanmıştı. Eylül 2022’de Türkiye’nin iki devlet ile yürüttüğü müzakereler sonucunda Medvedchuk ve 55 Rus askeri, 5 Azov komutanı ve 10’u yabancı olmak üzere 215 Ukrayna askeri karşılığında Rusya’ya gönderilmişti.

BÜYÜKELÇİ BODNAR TAKAS DETAYLARINI DHA’YA AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, takasla ilgili 23 Eylül’de Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaparak “Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedchuk karşılığında takas edildi. Türkiye’de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya’ya 55 Rus askeri verdik. Onun dışında Ukrayna için savaşan 10 yabancı uyruklu asker, Suudi Arabistan üzerinden takas edildi” ifadelerini kullanmıştı.

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