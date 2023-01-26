Zelenski: Şimdi önemli olan şey hız

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Almanya’nın tank kararını ‘çok iyi haber’ olarak değerlendirerek, “Şimdi en önemli şey hız ve tankların sayısı. Ordumuzun eğitim hızı, Ukrayna’ya tank tedarik etme hızı. Tank desteğinin hacmi ve sayısı” dedi.

Ulusa sesleniş konuşmasına, “Bugün Ukrayna için son derece iyi haberlerin olduğu bir gün. Savunmamız için tank tedarikini başlatma kararı verildi. Modern tanklar” ifadeleriyle başlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “ABD’den de çok güçlü bir adım var. Ukrayna, Abrams’ları alacak, bu karar için teşekkür ederiz. Bize modern ve çok ihtiyaç duyulan tankları sağlamaya istekli oldukları için tüm müttefiklerimize minnettarım. Bütün bunlar bugün dünya için en önemli gerçeği kanıtlıyor; özgürlüğün daha da güçlendiği gerçeğini. Şimdi en önemli şey hız ve tankların sayısı. Ordumuzun eğitim hızı, Ukrayna’ya tank tedarik etme hızı. Tank desteğinin hacmi ve sayısı” dedi.

SIRADA UÇAK TEDARİKİ Mİ VAR?

Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüm. Ukrayna’ya uzun menzilli füze tedarikini serbest bırakmalıyız, ağır silahlar alanındaki işbirliğimizi genişletmek bizim için önemli, Ukrayna’ya uçak ikmalini sağlamalıyız. Bu hepimiz için önemli bir görev” diye konuştu.

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