Zelenski, sahadaki gelişmeleri değerlendirdi

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ekibi ile yaptığı görüşmenin ardından sahadaki son gelişmeleri paylaştı. Zelenski, Bahmut, Donetsk ve Soledar’da çatışmaların çok şiddetli olduğunu belirtti.

Ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Zelenski, “Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soleda’da çatışmalar çok şiddetli ve acı verici. Askerlerimize bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Orada savunmayı tutan kahramanlarımız. Oradaki herkes en yüksek şükranı hak ediyor. Luhansk bölgesi ve Harkiv bölgesinde varlığımızı güçlendiriyoruz. Güneyde işgalcilerin yeteneklerini sınırlamaya devam ediyoruz. Sınırda tüm çevreyi güçlendiriyoruz. Tabii ki, Ukrayna’nın tam bağımsızlığı ve devletimizin terörist devletin gayri resmi etki ağlarından korunması alanındaki daha ileri adımları tartıştık” dedi.

ENERJİ KONUSUNA İLİŞKİN DE GÖRÜŞÜLDÜ

“Toplantıda ayrı bir konuşmayı da enerji hakkında yaptık” diyen Zelenski, “Tavan fiyat, yani Rus petrolünün ihracat fiyatının sınırlandırılması tartışması dünyada sona erdi. Ne yazık ki, büyük kararlar alınamadan. Rusya, enerji piyasasını kasıtlı olarak istikrarsızlaştırarak şimdiden tüm dünya ülkelerine büyük kayıplar verdirdi. Bu dünyadaki diğer ülkeler için zayıf bir pozisyon. Daha güçlü mekanizmaların kullanılmasının gerekliliği an meselesi” diye konuştu.

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