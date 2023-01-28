Zelenski: Rus sporcuların tarafsız bayrağı kanla lekelenmiştir

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UKRAYNA, (DHA) – Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Çarşamba günü Rus ve Belaruslu atletlerin, 2024 Paris Olimpiyatları’nda tarafsız olarak beyaz bayrak altında yarışma ihtimalini açıklamasına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den cevap geldi. Zelenski, IOC Başkanı Thomas Bach’a doğrudan çağrı yapıp “Açıktır ki, Rus sporcuların herhangi bir tarafsız bayrağı kanla lekelenmiştir” dedi.

Zelenski dün akşamki ulusa sesleniş konuşmasında “Bugün, uluslararası olimpiyat yapılarının liderliğini ikiyüzlülükten ve terörist devletin temsilcilerini dünya sporlarına sokmaya yönelik her türlü girişimi temizlemeyi amaçlayan bir dürüstlük maratonuna başlıyoruz” diyerek “Böyle bir savaş sürerken tarafsızlık diye bir şey yoktur. Zorbaların sporu ne sıklıkla ideolojik çıkarları için kullanmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Açıktır ki, Rus sporcuların herhangi bir tarafsız bayrağı kanla lekelenmiştir” dedi.

BACH’I BAKHMUT’A DAVET EDİYORUM

Zelenski, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile birkaç kez görüştüğünü, Rus sporcuların Paris Olimpiyatlarına ve diğer müsabakalara katılmaması için çalışacaklarını belirtip “Sayın Bach’ı Bakhmut’a davet ediyorum. Tarafsızlığın olmadığını kendi gözleriyle görebilsin diye” açıklamasını yaptı.

Zelenski bugün ayrıca sosyal medyadan “Olimpik ilkeler ve savaş temelde birbirine karşıttır. Rusya saldırganlığı ve terörü durdurmalı, ancak bundan sonra Rusya’nın Olimpiyata katılımı hakkında konuşmak mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT KOMİTESİ’NİN AÇIKLAMASI

IOC Çarşamba günü yaptığı açıklamasında Rus ve Belaruslu atletlerin tarafsız olarak, beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğunu belirtip herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm sporcuların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. IOC, “Hükümetler, hangi sporcuların hangi yarışmaya katılıp hangilerinin katılamayacağına karar vermemelidir” dedi. IOC atletlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez. Bu nedenle, sporcuların sıkı koşullar altında yarışmalara katılımı için yöntem daha fazla araştırılmalı… Sporcular yarışmalara ‘tarafsız sporcular’ olarak katılacak ve özellikle Avrupa, ABD ve Kanada olmak üzere profesyonel liglerde ve bazı bireysel profesyonel sporlarda halihazırda olduğu gibi, hiçbir şekilde ülkelerini veya ülkelerindeki diğer herhangi bir kuruluşu temsil etmeyeceklerdir.”

YUGOSLAVYA ÖRNEĞİ

IOC açıklamasında 1992’de yapılan Barselona Olimpiyat Oyunları’nda iç savaşın yaşandığı ve o zaman Yugoslavya olarak bilinen ülkenin sporcularına yönelik uygulamadan örnek verdi. Birleşmiş Milletlerin yaptırım uygulayıp Yugoslavya’yı temsil eden sporculara yasak getirmesine rağmen ‘bağımsız sporcuların’, 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları’nda yarışmasına izin verildiğine dikkat çekildi.

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