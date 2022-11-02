Zelenski ile Macron arasında hava savunmadan inşaata kadar bir dizi işbirliği planı

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UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hava savunma dahil Ukrayna tesislerinin inşasına kadar bir dizi konuda işbirliği planladıklarını belirterek tahıl sevkiyatının Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye sayesinde devam ettiğini vurguladı.

Zelenski dün akşam ulusa seslenerek Macron’la ülkenin hava savunmasını güçlendirme ile yıkılan tesislerinin yeniden inşası konusundaki projeler hakkında olumlu bir görüşme yaptığını belirtti. Zelenski, Macron görüşmesine dair yaptığı açıklamada, “Çok önemli iki etkinlik düzenleme konusunda anlaştık. İlki Aralık ayında Fransa’da. Konu, kışın tüm zorluklarını kapsıyor: enerjiden finansa, silahlardan gökyüzünü korumaya kadar. İkinci etkinlik ise Fransa’nın ticari faaliyetlerini bir araya getirmek ve Ukrayna’ya yardım etmek” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmeyle ilgili “Bu sabah Başkan Zelenski’ye teyit ettiğim gibi, Ukrayna’ya, özellikle de hava savunması konusunda askeri desteğimizi artırmak için tamamen seferber olduk. Ukrayna’nın su temini ve elektrik altyapısı, Rus saldırılarında büyük zarar gördü. Kıştan önce harekete geçmek gerekiyor. Hem uluslararası toplumu hem de özel sektörü hızla harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

TAHIL SEVKİYATI VE ASEAN

BM ve Türkiye’nin ilkeleri sayesinde, Ukrayna tarım ürünleri taşıyan gemilerin sevkiyata devam ettiğini vurgulayan Zelenski, “Ancak tahıl koridorunun güvenilir ve uzun vadeli korumaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Kamboçya Başbakanı ile görüştüğünü ifade eden Zelenski, “Bu ülke şu anda dünyanın en güçlü birliklerinden biri olan ASEAN’ın başkanlığını yürütüyor. Bu on ülkede 600 milyondan fazla insan demek” ifadelerini kullanarak tahıl sevkiyatının bu ülkeler için önemini vurguladı. ASEAN, 8 Ağustos 1967’de Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland tarafından kurulan Güneydoğu Asya Ulusları Birliği’dir. Daha sonra diğer bölge devletlerinin ASEAN’a eklenmesiyle toplamda 10 devlet birlikte yer aldı.

RAMSTEIN GİBİ ENERJİ MERKEZİ OLUŞTURMA

Avrupa Birliği Enerji Temsilcisi Kadri Simson’un Kiev ziyaretine değinen Zelenski, askeri bir merkez olan Ramstein üssü gibi fonların, teknik desteğin, transformatörlerin, jeneratörlerin ve enerji taşıyıcılarının yer alacağı ‘bir enerji Ramstein’ı oluşturma konusunu görüştüğünü belirtti.

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