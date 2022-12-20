Zelenski, Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut’u ziyaret etti

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çatışmaların yoğun olduğu Donetsk bölgesindeki Bahmut kentini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesine bir çalışma gezisi düzenleyerek Bahmut şehrini savunan Ukraynalı askerlerle bir araya geldi. Devlet Başkanı Zelenski, cephe mevzilerini ziyaret etti. Ayrıca Zelenski, komutanların operasyonel durum, lojistik destek ve daha fazla eylem önerileri hakkındaki raporunu dinledi” denildi.

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