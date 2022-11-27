Zelenski: Açlık, asla silah olarak kullanılmamalı

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Açlığın bir daha asla silah olarak kullanılmaması gerektiğini onaylıyoruz” dedi.

Zelenski, Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla varılan Tahıl Anlaşması’nı işaret ederek, “Açlığın bir daha asla silah olarak kullanılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Ukrayna gıdası olmasaydı, ortaklarımızla liderliğimiz olmasaydı, Kuzey Afrika veya Orta Doğu gibi bölgelerde sosyal istikrar sağlanamazdı. Rusya’nın tam da istediği buydu. Buna izin vermemeliyiz” dedi.

“12 MİLYON TON GIDA GÖNDERDİK”

Gıda güvenliğinin istikrar konusunda kilit unsurlardan biri olduğunu söyleyen Zelenski, “Gıda güvenliği, küresel istikrarın kilit unsurlarından biridir. Ukrayna’nın lider rolünün en belirgin olduğu yer burasıdır. Üç Karadeniz limanından tahıl ihracatı girişimimiz sayesinde dünya pazarına yaklaşık 12 milyon ton gıda gönderdik. Dünyanın 40 ülkesine. Bu miktarın iki buçuk milyon tondan fazlası, sadece gıda sıkıntısı çeken değil, aynı zamanda ciddi bir kriz içinde olan ülkeler içindir” dedi.

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