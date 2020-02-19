Artan enerji kullanımı ile birlikte büyük kentlerde hava kirliliği önemli bir sorun haline geldi. Başkent Ankara da hava kirliliğinden büyük ölçüde etkilenmektedir

Hava kirliliğine yol açan nedenler arasında kentleşme, sanayileşme, motorlu araç sayısının artması ve meteorolojik koşullar en önemli etken olarak gösterilmektedir. Özellikle nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji tüketiminin artması hava kirliliğinde artırıcı rol oynamaktadır.

Yanlış yürütülen şehircilik politikaları Ankaralıların sağlığını tehdit eder noktaya gelmiştir. Ankara‘da yaşanan hava kirliliğinin başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi taşıt trafiğidir. İkincisi de konut ve işyerlerinde artan kömür kullanımıdır.

Sabah işe gitmek için evden yola çıktım, işyerime yaklaştığımdaki manzarayı görünce resmen kalbime ok saplandı.

Gördüğüm manzara hava kirliğiydi. Bu görüntü karşısında kısa süreli bir şok yaşadım. Gökyüzünü resmen duman kaplamıştı. Bu duman hava kirliliği mi? Yoksa sis miydi? Anlayamadım. Eğer hava kirliliği ise korkunçtu. Araç egzozlarından ve soba bacalarından çıkan dumanlar Ankara’nın üzerine bir bulut gibi çökmüştü.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu, 2018 yılı boyunca yapılan ölçümleri değerlendirerek Türkiye’nin hava kirliliği tablosunu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye’de 60 milyon kişi kirli hava soluyor. Bunların başında da İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Kocaeli, Edirne ve Erzurum’da yaşayanlar geliyor..

Son günlerde doğalgaza gelen üst üste zamlar vatandaşı soba ve benzeri şeyleri kullanmaya yönlendirdi. Gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Sanayideki dükkanlar zamlardan etkilenmemek için soba kullanmaya başladılar ve sobada lastik, plastik vs. de dahil olmak üzere ellerine ne geçerse onu yakıyorlar. Artık buna dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Biz bu kirli havayı solumak zorunda mıyız ? Kimin ne hakkı var bizleri zehirlemeye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyorum lütfen bu hava kirliliğe bir son verin gerekli denetimleri yapın . Artık zehir solumak istemiyoruz..

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