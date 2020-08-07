Bir zamanlar doğunun Paris’i diye bilinen zenginlik ve ihtişamı ile göz kamaştıran Lübnan’ın başkenti Beyrut bugün açlık ve sefaletin kol gezdiği, terör örgütlerinin yuvasına dönüşmüş kaotik bir kent halindedir.

Orta Doğu’nun kanlı siyasi ve mezhebi çekişmelerinin çatışma alanına dönüşen Lübnan 1975’ten 1990 yılına kadar süren yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı iç savaştan sonra da bir türlü toparlanamadı.

Beyrut Limanında meydana gelen devasa patlama limanı ve çevresini tamamen harabeye çevirirken yüzden fazla insanın ölümüne ve beş binden fazla insanında yaralamasına sebep oldu. Yetkililer meydana gelen hasarın 15 milyar dolar civarında olduğunu ifade ediyor.

Öncelikle ölenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dilediğimi belirteyim.

Beyrut patlaması sıradan bir patlama değildir, konunun uluslararası ilişkileri ve sorunları kapsaması ihtimali de fevkalade yüksektir.

İsrail, İran, Suriye arasında adeta bir savaş arenasına dönen ülkede İran tarafından da desteklenen Hizbullah çok güçlü bir siyasi ve askeri yapı haline gelmiştir.

Beyrut limanında son meydana gelen patlama tamamı ile bir ihmal ve kaza eseri olabilir. Bu durumda Lübnan yönetiminin beceriksizliği ve basiretsizliği sorgulanacak zaten yaşanmakta olan büyük ekonomik krize olan tepki ile birleşince ülkede bir iktidar değişimi kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.

Lakin bizi asıl ilgilendiren bu patlamanın bir sabotaj yada saldırı olma ihtimalidir. Uzmanlarca Beyrut limanında bir depoda saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın kazaen patlaması ilk bakışta çok da kolay görünmemektedir.

Bu deponun aslında Hizbullah örgütüne ait bir silah imalat atölyesi ve cephanelik olması fevkalade yüksek bir olasılık olarak görülmektedir. Böyle bir deponun kent içinde olması İsrail yada benzeri bir hasım tarafından yapılabilecek saldırı ve sabotajları engellemeyi amaçlamış olabilir.

Bir komplo teorisi olarak düşünmeyin ama, lakin eğer bu patlama Hizbullah’a karşı bir saldırıysa aslında İran’a karşı başlatılacak bir operasyonun ilk sinyali de olabilir.

Bu yıl başında 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görev yapan Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından düzenlenen bir suikast ile öldürülmesi olayı ile birlikte düşününce taşlar biraz daha yerine oturuyor.

Dünya zaten pandeminin etkisi ile çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyor, Çin ile ABD ve ABD ile AB arasında ticaret savaşları da sürüyor bütün bunların üzerine birde sıcak savaşıda kapsayan bir İran operasyonu eklenirse küresel ekonomik krizin çok daha derinleşeceği aşikardır.

Türkiye içinse durum çok daha kompleks ve riskli! Kuzeyimizde Rus Ukrayna gerilimi, güneyde Suriye iç savaşı ve patlamaya hazır bir Irak eğer bunlara birde İran operasyonu eklenirse Türkiye için durum çok daha zorlaşacaktır.

Türkiye zaten Suriye ve Libya içsavaşına müdahil olmuş durumdadır, burada savaşan taraflara o yada bu şekilde destek veriyor ve hatta bazen Suriye’de olduğu gibi fiili askeri operasyonlar düzenliyor. Irak’da teröre karşı operasyonlar düzenliyor ve Irak da süren soğuk içsavaşda da zaman zaman müdahil oluyor yada olmaya çalışıyor.

İran ise bunlardan hiç biri ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir lokma, hem askeri gücü hem nüfusu ve hem de ekonomisi ile bölgenin en önemli aktörlerinden biri. Dahası dini örgütlenmesi ve etkisi ile kendisine ciddi bir etki sahası yaratmış durumda, Hizbullah gibi örgütler ile ilişkisi de ortada.

Türkiye eğer olası bir İran operasyonunda taraf olmaya zorlanırsa yada taraf olmayı tercih ederse sadece askeri ve siyasi olarak değil aynı zamanda ekonomik olarak da çok büyük güçlükler ve riskler ile karşı karşıya kalabilecektir.

Askeri operasyonların çok ciddi ekonomik maliyetleri olduğunu herkes bilir, üstelik taraf seçmek durumunda kalır ve İran’a operasyon yapmaya kalkışabilecek ABD’nin karşısında yer alınırsa bunun ekonomik bazı yaptırımlara da yol açacağı aşikardır.

Sonuç olarak “Kırk katır mı kırk satır mı” tercihine zorlanmamak için dış politikamızda aklı selim ile hareket etmek, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinden taviz vermemek, “Yeni Osmanlıcı” hayallere kapılmamak askeri, siyasi ve ekonomik güvenliğimiz için çok ama çok önemlidir.

Savaşlara taraf olmak kolay ama savaşlardan yakayı sıyırmak ise çok zordur, Amerika’nın Vietnam, SSCB’nin Afganistan deneyimleri ve bu deneyimlerin ekonomilerine olan etkileri hiç unutulmamalıdır.

İktidarı, ekonomimizin yöneticilerini ve yatırımcılarımızı bu vahim olasılığa karşı uyarmış olayım, umarım sadece kuruntu yapıyorumdur…