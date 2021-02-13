Zarar verilen yeni aracına 4 bin TL harcadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bilgisayar tamircisi Emre Akdağ’nın (23), iki gün önce aldığı hafif ticari aracının camlarını kırıp lastiğini patlatan saldırgan aranıyor. “Bunu yapanın nasıl bir insan olduğunu merak ediyorum” diyen Akdağ, yaklaşık 4 bin lira harcayıp aracını yaptırdı.

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde meydana geldi. Bilgisayar ve güvenlik kamerası malzemeleri satan Emre Akdağ, iş yeri için kullanmak üzere iki gün önce hafif ticari araç satın aldı. Aracını Antalya’da evinin önündeki sokağa park eden Akdağ, sabah uyandığında sol tarafı ile arkasındaki tüm camlarının kırıldığını, bir lastiğinin bıçakla kesildiğini, diğer lastiğe de çiviyle tuzaklama yapıldığını fark etti. Araca zarar verilme anı ise kameralara yansıdı. Akdağ’ın durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Başına gelen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Emre Akdağ, “Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadım. Kimseye zararı olmayan evinden işine, işinden evine gelip giden bir insanım. Bir insanın bunu nasıl yaptığını merak ediyorum. Aracın camlarını kırmış, lastiğini patlatmış. Ciddi zararım var. Üstelik bu kişiden mahalleli de çok rahatsız olmuş. Bunu yapanın nasıl bir insan olduğunu merak ediyorum. Arabayı yeni aldım ancak, yaptırmak için 4 bin TL para harcadım” dedi.

Akdağ, bundan böyle zarar görmemesi için aracını Antalya Valiliği’ne yakın bir noktaya bırakacağını söyledi.

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