Oslo ve Dolmabahçe mutabakatları bugün yine yeniden Türkiye’nin gündemine taşınıyor AKP’liler ve Akil insanları ile.

Unutanlar ve unutturanlar için Oslo ve Dolmabahçe mutabakatlarını kısaca hatırlatayım.



OSLO MUTABAKATI

Tarih 19 Eylül 2012

CHP sözcüsü Haluk Koç Oslo mutabakatı metnini, “Taraflar, bu güne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgulanan Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda varılan mutabakatları teyit ederler” diye açıkladı.

Koç, Oslo görüşmelerinin İngiltere hakemliğinde yapıldığını ve mutabakat metninin İngiliz devlet arşivinde olduğunu da söyledi.