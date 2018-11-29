Oslo ve Dolmabahçe mutabakatları bugün yine yeniden Türkiye’nin gündemine taşınıyor AKP’liler ve Akil insanları ile.
Unutanlar ve unutturanlar için Oslo ve Dolmabahçe mutabakatlarını kısaca hatırlatayım.
OSLO MUTABAKATI
Tarih 19 Eylül 2012
CHP sözcüsü Haluk Koç Oslo mutabakatı metnini, “Taraflar, bu güne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgulanan Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda varılan mutabakatları teyit ederler” diye açıkladı.
Koç, Oslo görüşmelerinin İngiltere hakemliğinde yapıldığını ve mutabakat metninin İngiliz devlet arşivinde olduğunu da söyledi.
- Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmeyi ve Oslo mutabakatını reddetti.
Tarih: 26 Eylül 2012
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 televizyonunda yayınlanan İskele Sancak programında Mehmet Acet ile gazeteciler Fehmi Koru, Hasan Öztürk ve Salih Tuna’nın sorularını yanıtladı.
Erdoğan şöyle konuştu:
“Biz bir hukuk devletiyiz. Atacağımız adımları da hukuk çerçevesinde atacağız diyoruz. Ama hukuktan anlayamayana da, Şemdinli’de, Beytüşşebap’ta olduğu gibi gereği yapılacaktır. Bu süreç içerisinde bizim şahsen ben İspanya Başbakanı Zapatero ile olsun, İngiltere Başbakanı Blair ile olsun bunlarla bu görüşmeleri ben de yaptım. Beşir Bey’in (Devlet Bakanı Beşir Atalay) milli birlik ve kardeş projesi kapsamında oralara gönderdim. Kendisi de oralarda ilgili bakanlarla gerekli görüşmeleri o da yaptı.
Biz kimsenin adım atmakta tereddüte düştüğü, İmralı olsun, Oslo olsun çok açık net… Bu adımları da attık. Niye? Acaba nerede bir şey var, bunu görelim, bununla bunu yapalım. Oslo’da olacaksa, Oslo’yla bunu yapalım. Onun içinde Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi, Hakan Beyle de aynı şekilde devam ettik.”
- Recep Tayyip Erdoğan Oslo görüşmelerini ve mutabakatını kabul etti…
DOLMABAHÇE MUTABAKATI
Tarih: 28 Şubat 2015
Yer: Dolmabahçe Sarayı
Erdoğan hükümetini temsilen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammet Dervişoğlu katıldı
HDP’yi grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder temsil etti.
Toplantı sonunda Erdoğan Hükümeti ile Öcalan – PKK ve HDP tarafından kabul edilen 10 maddelik Dolmabahçe mutabakatı metnini Sırrı Süreyya Önder açıkladı
Önder, “Tarihi bir niyet beyanıdır” dedi…
Tarih: 28 Şubat 2015
Yer: İstanbul Atatürk Havaalanı VIP salonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özetle şu açıklamayı yaptı:
“Tabii silahların bırakılması çağrısı bizler için çok çok önemli bir beklenti idi. Bu demokratik açılım süreci ile başlayan bir çağrıdır. Milli birlik ve kardeşlik projesi ile başlayan şimdi de çözüm süreci ile devam eden ve bunu artık noktalayalım diye hasretle beklediğimiz bir çağrıdır.”
- Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe mutabakatını kabul etti…
Tarih: 22 Mart 2015
Yer: Cumhurbaşkanlığı uçağı
Ukrayna gezisinden dönerken uçaktaki gazetecilerin Dolmabahçe mutabakatı sorusu üzerine Erdoğan özetle şöyle konuştu:
“Hükümet benimle mutabakata varmadan hareket etti. Bu metnin demokrasi adına nesini kabul edeceğim? Ben Dolmabahçe mutabakatı ifadesini asla kabul etmiyorum. Çünkü ortada bir hükümet var, öbür tarafta da grubu olan bir siyasi parti var. Burada neyin mutabakatını, kiminle niçin sağlıyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Mutabakatın yeri parlamentodur.”
- Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe mutabakatını kabul etti…
Tarih: 8 Ocak 2016
Yer: Sonsöz gazetesi
Yazar Tandoğan Uysal Leyla Zana’nın eşi ve Kürt Hareketinin liderlerinden Mehdi Zana ile yaptığı söyleşiyi özetle şöyle yazdı.
Soru: Kürdistan’ı bırakın Türkiye’de sınırına komşu bile kurdurtmayacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Mehdi Zana: Dünyada bir Kürdistan varlığı tanınıyor sadece Türkiye’de tanınmıyor. Dünya tarihinde Kürdistan’ın iyi araştırılması gerekir. Bu tespit edildiği zaman, Kürdistan’da çözülmüş olacaktır.
Dolmabahçe mutabakatının aslı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtlerin oyunu çalmak için düzenlenmiş olduğu bir oyundu.
Dolmabahçe görüşmelerinde verilen vaatler de aslında Kürdistan tanınmıştır.
Erdoğan’ın oyunundan sonra çark edilse de bugün PKK’nın yaptığı onu dayatmaktır. Türkiye sonunda Kürdistan’ı verecektir. Şu an yapılan sadece ayak sürümektir, paniktir.“
Tarih: 27 Kasım 2018
Yer: Yeniçağ Gazetesi
Hüdavendigar Onur’un haberini özetleyeyim:
“Demokratik Gelişim Enstitüsü, Norveç’in başkenti Oslo’da “Kürt açılımı” için yine masa kurdu. Etrafında oturanlar, Diyarbakır AKP eski Milletvekili Abdurrahman Kurt, siyasetçi Ufuk Uras, artist Kadir İnanır, gazeteciler Yıldıray Oğur ve Ali Bayramoğlu oldu.
AKP’li Efkan Ala, Mehdi Eker ve Taner Yıldız da Nisan ayında İngiltere Merkezli DPI’yi ziyaret etmişti.”
Bu haberin ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu görüşmeler şu gerçeği ortaya çıkardı:
“Yeni Kürt süreci Cumhur İttifakı tarafından başlatılıyor”
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