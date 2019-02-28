Karakışın ardından Türk halkı cemre yağmuru ile yazı beklerken zam yağmuru ile karşılaştı.

Elektrik, doğalgaz, benzin, mazot derken bir de baktık ki Patlıcan, sivribiber 17-18 liraya domates 9-10 liraya soğan patates 6-7 liraya fırladı…

Vatandaş fakirlik fukaralık sorununa çözüm bekler, iş ararken kendini tanzim kuyruklarında buldu.

Durun daha bitmedi ki yeni bir zam dalgası da suya geldi.

Sucular ve Meşrubatılar Esnaf Odası, 19 litre damacana su için 9,5 lira tavan ücret belirlemişti.

Ancak Ankara’da su fiyatları her gün zamlanıyor ki 19 litre damacana suyun fiyatı neredeyse 20 lira olacak.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e damacana su fiyatlarındaki artışı sordum. Gürer şunları söyledi:

“Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon artışı ve ekonomik göstergeleri kötüye gidişinin ardından birçok üründe fiyatlar arttı. Ambalajlı su sektöründe büyük firmalar ulaşım maliyeti gerekçesi ile fiyat artışına yöneldi” dedi.

Ticaret Bakanlığına yazılı soru önergesi verdiğini vurgulayan Gürer, “Fiyatının tarifeye bağlı olduğu damacana sular için belirlenen üst limit olan (19 litre) 10 liranın üzerinde satış yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetim yapılıp yapılmadığını, 2013-2018 yılları arasında 19 litrelik damacana sularının üst limit fiyatlarında yaşanan değişikliklerin miktarının ne kadar olduğunu belirttim ve yüzde kaç oranında zam yapılmıştır?” diye sordum” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın soru önergesini “Bakanlığımız bütün sektörlerde olduğu gibi ambalajlı su sektöründeki fiyat artışlarını da yakından takip etmektedir. Sektörde yer alan ve önemli pazar payına sahip firmalardan fiyat artışlarının gerekçeleri hakkında bilgi ve belgeler talep ediyoruz, “Konu hakkında Bakanlığımız çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir” diye yanıtladığını belirten Gürer şöyle konuştu:

“Kasım 2018’de başlayan fiyat artışı bazı firmalarda 15,5 TL olmuş. Bakan, fiyat artış gerekçesini sorup yanıt istiyor ve hala yanıt bekliyor. Soğancı’nın patatesçinin deposunu basmayı bilen Bakan, yabancıların ağırlıklı hâkim olduğu sektörde lütfedip yanıt vermelerini bekliyor. Gönder görevlini. Gariban çiftçi ile esnafı gerekçe sormadan suçlu ilan ederken yabancıların ağırlıklı olduğu bu sektörde kibarlık niye?”

Sayın okurlarım, zamlar sular seller gibi vatandaşı önlerine takıp sürüklerken vatandaşın, “Allah’ın suyu” dediği olmazsa olmaz nimeti de zamlarla neredeyse içilemez olacak…