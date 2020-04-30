Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bu yıl sınıfta kalma yok” demesi yanlış oldu.

Böylece, büyük umutlarla EBA TV’den başlatılan uzaktan eğitim resmen çökertildi.

Sınıfta kalmayacağını bilen öğrencinin her gün saatlerce televizyon karşısında oturup matematik, edebiyat, fizik, tarih derslerini izlemesini beklemek aşırı iyimserlik olur.

Bu yıl sınıfta kalmanın olmayacağı kararı şimdi değil uzaktan eğitimin tamamlandığı günlerde açıklanmalıydı.

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Tabii, iktidarın tek zamanlama hatası bu değil.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, sokağa çıkma yasağının başlayacağını sadece 2 saat kala açıklaması ve bunun sonucunda marketlere hücum edilmesine neden olması da buna örnek gösterilebilir.

Yine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, salgının kontrol altına alındığını söylemesi de erken yapıldığı için zamanlama hatasıydı. Toplumda rehavet havası yarattı, alınan önlemlerin gevşetilmesine yol açtı.

Gerekli altyapı oluşturulmadan maskelerin eczanelerde ücretsiz dağıtılacağının açıklanması da kuşkusuz erken yapılmıştı, bir diğer deyişle zamanlama hatasıydı. Bir çok kişinin parasıyla bile maske bulamaması sonucunu doğurdu.

Salgının bir çok ülkeyi tehdit etmeye başladığı günlerde yurt dışından gelenlerin bir kısmına karantina uygulanmaması da yine bir zamanlama hatası olarak kayıtlara geçti.

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Kalecilerin, köşeye giden topun gol olmaması için ne erken ne geç tam zamanında uçması gerekir.

Siyasette de kaleciliğin bu kuralı geçerlidir.

Ne erken ne geç…

Kararlar tam zamanında alınmalı, açıklamalar tam zamanında yapılmalıdır.