Uluslar sahip oldukları özelliklerini,yüzyıllar boyunca yaşattıkları ve geliştirdikleri kültürlerine  borçludur.

Tüm uluslar  bu özellikleriyle, dünya insanlığının temelde bir,  ancak görünürde farklı  renklerini ve kültürlerini oluşturan bir mozaiğin parçalarını  oluştururlar. Aynı pirizmadan geçen ve farklı renklere ayrılan ışınlar gibidirler. Görünürde farklılıklar gösterirler…

Toplumların farklılıkları  genetik ve çevresel  faktörlerin farklılıklarından  kaynaklanır.

Bu  farklılıklara neden olan  önemli bir faktör de, farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların “Ruhsal temalarında” görülen  farklı kültürlerin oluşmasıdır.

Toplumları anlamak için zamanı, kültür değerlerini ve  toplumun ruhsal farklılıklarını, araştırmaları, fikirleri , düşünceleri ve yorumları birlikte değerlendirmek   gerekir.

Tarih süreçte zaman ve  mekân kavramları ile birlikte, toplumun yaşadığı sosyal, kültürel  yapıyı bilimsel gerçekler  ışığında  ele almak, bizi sağlıklı kararlara ve görüşlere götürür.

Zamanın ruhunu anlayamayanlar ve kavrayamaylar toplumun kimliğini, benliğini ve kişiliğini   tam olarak değerlendiremezler.

Bütün alanlarda ve özellikle toplum yönetiminde görev alanlar ve diğer sorumlular zamanın ruhunu doğru algılamak durumundadırlar.

Yüzyıllar boyunca, geçmişten geleceğe akıp giden toplumsal değerleri  sağlam ve sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyenlar , zamanın ruhununu kavrayamayanlardır.

Nasrettin Hocaya sormuşlar :

“Neden her sabah gün ışımaya başlayınca dışarı çıkan insanlar sağa, solan ve dört bir yana gidiyorlar? Neden hep bir yöne gitmiyorlar?

Nasrettin Hoca şöyle cevap verir : Eğer insanların hepsi bir tarafa ve hep bir yöne giderse dünyanın dengesi bozulur…”

Sevginin bilge şairi  Fikret Sezgin, zamanı, insanı, neyi ve sevgiyi  bir dörtlükte harmanlamış:

“Zaman yaşamıyorsa saat isterse dursun,/Yaşam gönül harmanı, seni seven savursun./Sevgi kamıştan değil,seven nefesten gelir./Sevdiğinin elinde severek ney olursun.”

SEVGİ GÖNÜLDE GÜLDÜR/KİN YÜREKTE YÜKTÜR…

SEVGİ PINAR OLSUN GÖNÜLLERE  DOLSUN,

TÜM  İNSANLAR,

İYİLİKTE,HOŞGÖRÜDE,SEVGİDE BİRLEŞEREK DOSTOLSUN,KARDEŞ OLSUN.

TÜRK KÜLTÜRÜ BİLGESİ ,İÇLİ VE ÖZLÜ  SEVGİ ŞAİR YUNUS EMRE’NİN DEDİĞİ GİBİ:

“SEVELİM SEVİLELİM DÜNYA KİMSEYE KALMAZ.”

Filozofların,şairlerin ve halk bilgelerinin derin düşüncelerinde, antik öykülerde, masallarda, manilerde, ninnilerde ,destanlarda,şarkılarda ,türkülerde ve yaşam  felsefesinde  “Zamanın Ruhu” gizlidir… Okumasını bilene…

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