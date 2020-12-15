Ana Sayfa Haberler Zahmet edip yazmasın
Kategoriler: Güncel Haberler

Zahmet edip yazmasın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Kahramanmaraş’ta maske takmadığı için işlem yapmak isteyen polisleri CİMER’e şikayet edeceğini söyleyen kadına, “Maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” yanıtını verdi.

Kahramanmaraş’ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan bir kadını durdurdu. Kadın, maske takmasını isteyen poliselere tepki gösterdi ve CİMER’e şikayet etmekle tehti etti. Polisler tarafından güçlükle ikna edilerek karakola götürülen kadın, “Zor kullanın bakalım CİMER’e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER’e de yazacağım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” ifadelerini kullandı.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: CİMERCumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı
36 dakika önce

Son Haberler

Pandemi döneminde beslenmede nelere dikkat edilmeli?

İSTANBUL (DHA) – Pandemi döneminde özellikle evde kalanların dengesiz beslenme eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr.…

4 dakika önce

İstanbul’da sahte parfüm ve nargile tütünü operasyonu

İSTANBUL (DHA)  İstanbul’da düzenlenen operasyonda 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile…

4 dakika önce

Ankara’da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Burak TEKİN-Harun ÖZALPANKARA, (DHA)- ANKARA'da toplu taşıma araçları ve duraklarında, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle fiziksel…

4 dakika önce

Kartalkaya’da kar yetersiz kaldı, sezon açılamadı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - TÜRKİYE'nin en pahalı kayak merkezi olan Bolu Kartalkaya'da, kar yağışlarının yetersiz olması…

5 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu’nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi 19 Aralık günü törenle…

5 dakika önce

Eski eşinin saldırına uğrayan Kader: Ölmek istemiyorum

Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Kader Uvak (25), 2 yıl önce, uyuşturucu…

14 dakika önce