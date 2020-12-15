Zahmet edip yazmasın

Kahramanmaraş’ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis, maske takmayan bir kadını durdurdu. Kadın, maske takmasını isteyen poliselere tepki gösterdi ve CİMER’e şikayet etmekle tehti etti. Polisler tarafından güçlükle ikna edilerek karakola götürülen kadın, “Zor kullanın bakalım CİMER’e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER’e de yazacağım” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” ifadelerini kullandı.
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