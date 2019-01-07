Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor.

Ligin ilk yarısına kötü başladıklarını kaydeden kulübün sportif yönetmeni Zafer Demir, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Demir, ilk yarıdaki kötü başlangıcın sonrasında toparlanmaya başladıklarını ancak 16 puanda kaldıklarını ifade ederek, ligin 2’nci yarısına 2-3 destek yaparak başlamak istediklerini dile getirdi.

”HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK”

Puanlama açısından amaçlarının altında olduklarını kaydeden Zafer Demir, ”Çalışmalarımız var. Bildiğiniz gibi Antalya’da da iyi çalışıyoruz. destekler üstünde de çalışmalarımız sürüyor. doğal şu ana kadar herhangi bir futbolcu kardeşimizi kadromuza katamadık fakat bir an önce katmanın peşindeyiz. Daha yeni kongremiz oldu ve yeni yönetimimiz seçildi. Bunları üst üste koyduğumuz zaman inşallah sonuçlarını alacağız. Devreye 2-3 adet destek yapıp girmek istiyoruz. Belirlediğimiz bazı adlar var, onlar üstünde çalışıyoruz. ismim vermek istemiyorum ancak oyuncuları bir an önce yetiştirip lige başlamak istiyoruz. amacımız ligde kalmak. çok fazla kötü düşünceler içinde değiliz” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BAŞIMIZDA TECRÜBELİ BİR HOCAMIZ VE TEKNİK HEYETİMİZ VAR”

İlk yarıda çok iyi maçlar çıkarttıklarını fakat bunun sonuca yansımadığını vurgulayan Zafer Demir, “Sonuçta futbolun bir gerçeği var. İyi futbol mu? sonuç mi? Sizleri bir yere götürecek olan neticedir, yani puandır. İyi futbol oynayıp puan alamadığımız bir çok maç var. bazı deriz ki kötü oynayalım fakat puanımızı alalım. bazı o duruma geliyorsunuz. Bir çok iyi oynadığımız maç var fakat netice olarak ilk yarıyı 16 puanla bitirdik. esasen o cins şeyleri konuşmak istemiyoruz fakat bir tecrübesizlik var. Bugün net olan bir şey var ise o da 16 puanda olmamız. Artık başımızda tecrübeli bir hocamız ve teknik heyetimiz var. Dediğim gibi bir kaç destek yaptıktan sonra yolumuza bakacağız” şeklinde konuştu.

“BİR AN ÖNCE TOPARLANMAK İSTİYORUZ”

Ligin şu an ilginç bir görüntüde olduğunu ifade eden Erzurumspor Sportif yönetmeni Zafer Demir, ”Ligdeki puan dengesizliğinin sebebi, büyük ekiplerin performansından kaynaklanıyor. ancak bu futbolun içinde olan bir şey. Güzel bir lig geçiyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un, Antalyaspor’un ve Kasımpaşa’nın yukarıda olması esasen bir yönden de güzel. Futbolun güzelliği de burada. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralamaları hep değişir. ancak ligdeki dengesizlik buradan da aşikar oluyor. bazı sorunlarımız var. Bu genel sorunu aldatmaklazım. Geçiş sürecini iyi atlatmamız gerekiyor. Bu konu derinlemesine konuşulması gereken bir konu fakat biz hepsini bıraktık. başka ekiplernden ziyade biz kendimize bakıyoruz. Bir an önce toparlayıp önümüzdeki 3-5 haftalık süreci iyi atlatıp yolumuza bakmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.