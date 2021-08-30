Zafer coşkusu İSFANBUL Tema Park’ta yaşandı

İSTANBUL (DHA) – Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, ziyaretçilerine unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı yaşattı. Tema Park’ta 30 Ağustos’a özel gösteri, yarışma ve kutlamalar gerçekleşti.

İSFANBUL Tema Park, Zafer Bayramı’nda tüm eğlence ve adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir kutlama deneyimi yaşattı. Nefeskesen, Bir Zamanlar İstanbul, Viking ve King Kong gibi eğlence ünitelerinin yer aldığı tema park, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu daha da artırdı. HADO Milli Takımı’nın 30 Ağustos’a özel gösteri maçı yaptığı, kutlama, yarışma ve maskot şovlarının da gerçekleştirildiği tema park, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu bir zafer coşkusu yaşattı.

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HADO MİLLİ TAKIMI’NDAN 30 AĞUSTOS’A ÖZEL GÖSTERİ MAÇI

Heyecan, adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel tasarlanan Adalet Kulesi ile macera severler, 50 metre yükseklikten bütün İstanbul’u çığlıklar içinde kuşbakışı seyretti. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest, büyük küçük herkesi eğlence ve adrenaline doyurdu. Sulu eğlence sevenlerin favorisi Viking, beklenmedik bir anda 15 metreden aşağıya harika bir düşüşle eğlence tutkunlarının nefesini kesti. Eski İstanbul’a özlem duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul ünitesi ile tarihi bir yolculuğa çıktı. Atlıkarıncadan çarpışan arabalara, sihirli odadan saray salıncağına, masal ağacından şatoya kadar 30’a yakın eğlence ünitesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da tüm ailenin eğlence ve adrenalinde buluştuğu ortak nokta oldu. 30 Ağustos’a özel, HADO Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek HADO Milli Takımı’nın Türkiye’nin en büyük açıkhava sahnelerinden biri olan İSFANBUL Açıkhava Sahnesi’nde gösteri maçı yaptığı, bando gösterileri eşliğinde tema parkın sevimli maskotları Vega ve Viking‘in dansları, Nefeskesen sahne Viking Meydan’daki interaktif yarışmalar, ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

“BAYRAM COŞKUSU İSFANBUL TEMA PARK’TA BAYRAM GİBİ KUTLANDI”

İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı milletçe kutluyoruz. Bu bayramı bize hediye eden büyüklerimize sonsuz teşekkürler. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hazırladığımız özel kutlama ve gösterilerle ziyaretçilerimize unutulmaz bir gün yaşattık. Bayram coşkusu İSFANBUL Tema Park’ta bayram gibi kutlandı. Bugüne özel birbirinden farklı etkinlikler hazırladık. Hado Milli Takımı gösteri maçını gerçekleştirdi, bando takımımız misafirlerimizin coşkusuna eşlik etti. Ayrıca bugüne özel sürpriz hediyeler de verdik. Adrenalin severleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İSFANBUL Tema Park’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

“HİJYENİK KOŞULLARDA RAHATÇA EĞLENME İMKANI SUNUYORUZ”

Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip İSFANBUL Tema Park olarak hizmetlerine kesintisiz ve güvenle devam ettiklerini söyleyen Tonger, “Ziyaretçilerimize 120 dönüm açık eğlence alanımızda hijyenik koşullarda güvenle eğlenme imkanı sunuyoruz. Sosyal mesafe ve diğer tüm pandemi kurallarına harfiyen uyuyor, ziyaretçilerimize gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Oyuncakları ve tüm sosyal alanlarımızı düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Misafirlerimizin güveni için yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. Aşırı yoğunluk olduğu dönemlerde yoğunluğu azaltmaya yönelik tedbirlerimizi uyguluyoruz. Tüm tedbirlerimiz ve uygulamalarımızla bayramlarda insanların eğlenmek için en çok tercih ettiği eğlence parkı oluyoruz. Bayramları ve en özel anları unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen tüm vatandaşlarımızı İSFANBUL Tema Park’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.