Mamak Belediyesi, zabıtalara teknolojik gelişmeler hakkında eğitimi verdi. Belediyenin hizmet binasından verilen eğitim kapsamında zabıtalara, Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) ve Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (MHYS) hakkında bilgiler aktarıldı.

Kurum bünyesindeki birimler arası yazışmaları veya diğer kamu kurumlar ile olan yazışmaların elektronik(bilgisayar) ortamda nasıl yapılacağı hususunda gerçekleşen EBYS eğitiminde, görevlendirme yazıları, yıllık izin talepleri ve dilekçe gibi tüm resmi evraklar elektronik belge niteliği kazanırken, kağıt tüketiminde de büyük tasarruf sağlanıyor.

Bütün işlemlerini online yapılabiliyor

Başvuru ve talepleri büyük bir hızla cevaplandıran MHYS sayesinde ise, vatandaşlar belediyeye gelmeden birçok işlemi, http://www.mamak.bel.tr/ üzerinden veya Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi (444 0 149) aracılığı ile istek ve şikayetlerini dilekçe vermeden online olarak halledebiliyor. Fiziksel arşiv tutma zorunluluğu ve zaman kaybının da önüne geçen her iki sistemde de acil ve gerekli durumlarda resmi belgelerin onay işlemleri mesai saatiyle sınırlı olmaktan çıkıyor.

Teknoloji ile tasarruf ediyoruz

Elektronik ortam sayesinde evrak hazırlamak için kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu iki sistem ile evrak sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltmak, evrakları güvenli bir şekilde arşivlemek, evraklara hızlı bir şekilde erişebilmek gibi temel konular bir tık kadar kolay hale geldi” dedi.