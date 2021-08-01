Zabıtalar ile tilkilerin yemek dostluğu

İSTANBUL, (DHA)- Bölge devriyesi yaptıkları sırada yavru tilkileri fark eden Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, yemeklerini yavru tilkiler ile paylaştı.

Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nin Süleymaniye Bulvarı üzerinde bölge devriyesi yaptıkları sırada yavru tilkileri fark eden zabıta ekipleri kullandıkları aracı durdurarak tilkilerin yanına gitti. Zabıtalar, yavru tilkilerin karınlarının aç olduğunu görünce, o akşamki yemeklerinin içerisinden ekmek ve çorbayı yavru tilkiler ile paylaştı. Aynı ekip, bir sonraki gece yine aynı bölgede devriye attıkları sırada aynı yavru tilkileri yol kenarında gördüler. Ekipler, o akşamki yemeklerini de yavru tilkiler ile paylaştı. Daha sonra yavru tilkiler ile aralarında özel bir bağ oluşan zabıtalar, her akşam Süleymaniye Bulvarı’ndan geçerken, yavru tilkiler ile karşılaşıyor ve yemeklerini paylaşıyor. Zabıta Ekipleri’nin yavru tilkileri elleriyle beslemeleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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“TİLKİLER İLE ARAMIZDA DUYGUSAL BİR BAĞ OLMAYA BAŞLADI”

Yavru tilkileri besleyen Zabıta Ekipleri’nin içerisinde bulunan Ünsal Aras, “Bir gece bölge devriyesi gezerken, köpeğe benzeyen yavrular gördük. Aracımızı sağa çektik. Yaklaştığımızda tilki olduklarını gördük ve acıktıklarını fark ettik. Biz de kendimize ait olan yemekleritilkiler ile paylaştık. Aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı. Bu sebepten dolayı belli bir saatte bakıyoruz buralarda sanki bizden yemek bekler gibi bizi bekliyorlar. Artık elimizden geldiğince yanımızda fazla yemek getirmeye çalışıyoruz” dedi.