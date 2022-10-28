Zabıtalar dilencilere göz açtırmadı

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız yoldan kazanç sağlayan dilencilere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ilçenin işlek noktalarında ve cami önlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilere göz açtırmadı.

İthal dilenciler

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Yapılan operasyonda dilencilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu gözlenirken dilencilere ilgili mevzuat doğrultusunda kimlik tespiti yapılarak üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el koyuldu.

Öte yandan sadece dilencilere değil seyyar satıcılara da göz açtırmayan Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde, izinsiz ortamlarda sağlıksız gıdalarla vatandaşın sağlığı ile oynayan kokoreççileri satıştan men etti.

“Duygu istismarcılarına taviz vermeyeceğiz”

Dilenmenin Kabahatler Kanunu kapsamında suç olduğunu ve bununla ilgili işlem uygulandığını belirten yetkililer, gelen şikâyetler doğrultusunda dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin arttırıldığı söyledi. Açıklamada “Söz konusu şahıslar insanlarımızın duygularını istismar ederek, özellikle çocukları kullanıyorlar. Tamamının yabancı uyruklu olduğu tespit edilen dilencilere cezai işlem uygulandı” dedi.