Zabıtadan pazarda megafonla aşı çağrısı

Gazeteler, bizim gibi ülkelerde nedense, tasarrufta ilk gözden çıkarılan madde oluyor. Halbuki gazete, modern insanın sabah duasıdır. Hergün gazete okuyan insan dünyadan haberdar, okumayan bîhaber olur. Ben günde iki defa sokağa çıkarım. Birincisinde gazetelerimi, ikincisinde ekmeğimi alırım.Gazetelerime 5.75 ekmeğime 1.50 lira öderim. Yemek yemesem hiç aklıma gelmez ama, gazetelerim olmasa asla…Ogün işlerimi yarım yapmış veya yapmamış hissederim.