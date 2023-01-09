Z Kuşağı alışverişte artırılmış gerçeklik arıyor

- Reklam -

Salgından bu yana yukarı doğru ivmesini kaybetmeyen e-ticaret, son yıllarda teknoloji kullanımı ve inovasyon açısından oldukça uzun bir yolu hızla katetti.

Artırılmış gerçeklik (augmented reality | AR), e-ticaretin yükselişinde ve sektörel rekabetin artışında rol oynayan teknolojilerin başında geldi. Tüketicilerin satın almak istedikleri ürüne dair daha fazla ayrıntıyı üç boyutlu bir düzlemde, özelleştirme seçenekleriyle görmelerine olanak tanıyan AR teknolojileri, e-ticaret platformları tarafından hızla benimsenmeye başlandı. Snapchat tarafından hazırlanan bir rapor, 5 tüketiciden üçünün, AR deneyimi sunan markalardan alışveriş yapmaya istekli olduğunu gösterirken, tüketicilerin yüzde 64’ü, artırılmış gerçeklik teknolojisinin markalara duydukları bağlılığı artırdığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Custivo Kurucusu İlkin Kılıç, “Pek çok alışverişin online ortamda yapıldığı bir dönemi yaşarken, tüketicilere gerçeğe en yakın ürün satın alma deneyimini sunmak, marka ile tüketici arasındaki bağı da güçlendiriyor. Satın almak istediği ürünü tüm ayrıntılarıyla görebilen, boyutlarını ve uyumunu artırılmış gerçeklikle keşfedebilen tüketicilerin karar süreci kısalıyor” dedi.

- Reklam -

Z KUŞAĞI ALIŞVERİŞTE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ARIYOR

Statista tarafından derlenen verilerde, Z kuşağındaki 10 tüketiciden 9’unun dekorasyon, giyim, aksesuar, kozmetik gibi alışverişlerde AR deneyimlere ilgi duyduğu görüldü. Ürün görselliğinin satın alma kararını etkilediğini vurgulayan Kılıç, “5 yıl içinde müşterilerin standart bir beklentisine dönüşecek olan ve alışverişin geleceğini tanımlayan artırılmış gerçeklik, online alışveriş deneyimini bir adım daha öteye taşıyarak ürün keşfini üç boyutlu ortamda yapabilme olanağı sunuyor. Custivo olarak e-ticaret yapan herkesin, sattıkları ürünleri artırılmış gerçeklik yardımıyla üç boyutlu olarak sunabilmesini mümkün kılıyoruz. Ürünlerinin üç boyutlu modellerini özelleştirilebilir çıktılar halinde sunarak, AR altyapısını e-ticaret platformlarına entegre ediyoruz. İşletme sahipleri hiçbir kodlama bilgisine veya büyük yatırıma gerek duymadan, tüketicilerin beklentilerine yanıt verebiliyor. E-ticaret sitesine giren müşteriler ürünü ilk olarak 3 boyutlu model olarak görüyor, bu modele tüm açılardan ve dilediği yakınlıktan bakabiliyor. Dilerlerse tek bir tuşa basarak modelin evlerinde nasıl görüneceğini telefon kameraları aracılığıyla öğrenebiliyor. Örneğin bir koltuk almaya çalışan bir müşteri, ürünün gerçek boyutlardaki sanal modelini evlerinin ilgili bölümünde görerek daha hızlı karar verebiliyor” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DA DEVREYE GİRECEK

Geliştirdikleri çözümün Shopify, PrestaShop, WooCommerce, T-Soft gibi çok kullanılan e-ticaret altyapılarını desteklediğini, farklı platformlar için de özel entegrasyon seçenekleri sunduklarını dile getiren Kılıç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Custivo’nun servis modeliyle sunduğu paketlerinden kendilerine uygun olanı seçen markalar, bu özellikleri e-ticaret platformlarına kolaylıkla entegre edebiliyor. Bu sayede müşterilere tek platformda kesintisiz bir deneyim sunuluyor. Yakın zamanda yapay zeka destekli bir özelliğimizi yayına alacağız ve müşterilerin kıyafet, takı, aksesuar, ayakkabı gibi ürünleri yalnızca telefon kameralarını kullanarak deneyebilmelerini sağlayacağız. Etkileyici ve sürükleyici deneyimlerin kullanım alanı her gün genişliyor. E-ticaret bu trendin öncüsü olarak konumlanıyor. Custivo olarak yalnızca üç boyutlu ürün modelleri kullanarak, e-ticaret markalarının müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştirme olanağı sunuyoruz.”