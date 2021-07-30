YYÜ, vaka başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik randevu sayılarını azalttı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Covid-19 vaka başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik başvuru randevu sayılarını azalttığını açıkladı.

Aşılama oranının düşük olduğu, Türkiye genelinde 17-23 Temmuz’da illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 126,3 olarak açıklanan Van’da hastanelerde de yoğunluk arttı. Kentin en büyük hastanelerinden biri olan 656 yatak kapasiteli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde de Covid-19 başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik başvuru randevu sayılarını azalttığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Covid-19 vaka başvurularındaki artış sebebiyle hastanemizde poliklinik başvuru randevu sayıları azaltılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -