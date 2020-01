Türkiye alternatif müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’u Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydetti. Grubun analog olarak kaydettiği ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisinin müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin ön gösterimi de özel bir davetle gerçekleşti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı. Grup, ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisini burada analog olarak kaydetti. New York’tan Bomonti’ye uzanan bu müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin lansmanı ise ‘Red Bull Sunar: New York’ta bir analog’ isimli gecede gerçekleşti. Grup, Babylon Bomontiada’da gerçekleşen gecede ‘Kazılı Kuyum’ isimli şarkılarını da ilk kez canlı olarak sergiledi.

ÜNLÜ İSİMLER DE GRUBU DİNLEDİ

Oyuncu Selin Şekerci ve Derya Karadaş, fotoğrafçı Tamer Yılmaz, modacı Niyazi Erdoğan, müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, radyocu Yasemin Şefik, Survivor ile tanınan Anıl Berk Baki, internet fenomenleri Karya Çandar ve Akmet Aksöz gibi birçok sevilen isim grubu bu özel gecede yalnız bırakmadı.

KAZILI KUYUM PLAKLARI 24 OCAK’TA RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Bu zamana kadar birçok başarılı ismin performansına sahne olan New York’taki Red Bull Müzik Stüdyoları’nda kaydedilen ‘Kazılı Kuyum’ isimli tekli, Sony Music etiketiyle10 Ocak tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlandı. Büyük beğeni toplayan eser, dijital kayıt yerine analog olarak kaydedildi. Grup, böylece müzikseverlere daha sıcak ve organik bir sound sunabilmeyi amaçladı. Analog olarak kaydedilen Kazılı Kuyum’un sınırlı sayıda üretilen plakları ise 24 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde satışta olacak.