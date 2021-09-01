Yüzünün yarısını kaybeden Ahmet’in tek hayali normal insanlar gibi yaşamak

Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,(DHA)- ANKARA’da 8 yıl önce av tüfeğini temizlerken silahının ateş alması sonucu vurularak yüzünün bir kısmını ve gözlerini kaybeden Ahmet Civan (30), beslenme ve solunum sıkıntısı çektiği için dişlerinin ve burnunun yapılmasını istiyor. Midye satarak geçimini sağlayan Civan, “Ben de normal insanlar gibi yaşayabilmek istiyorum. Tek hayalim o. Eğer imkanım olur da gözlerim açılırsa yeniden doğacağım” dedi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan Ahmet Civan, 2013’te temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden vuruldu. Yüzünün bir kısmını ve gözlerini kaybeden Ahmet Civan, kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından taburcu edilen Civan, 2019’da annesini kaybetti. Midye satarak yaşamını sürdüren Ahmet Civan, beslenme ve solunum sıkıntısı çektiği için dişlerinin ve burnunun yapılmasını istiyor. Arkadaşlarının yardımıyla tek başına yaşayan Civan, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.

‘HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM’

Civan, av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden vurulduğunu belirterek, “10’un üzerinde ameliyat oldum. Sonrasında annemi kaybettim. Tek yaşıyorum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Çok zorda kalırsam arkadaşlarımdan birini çağırıyorum. Oturduğum ev kira, sabit bir işim yok. Bir yandan okumaya bir yandan da midye satarak geçinmeye çalışıyorum. Açık lise okuyorum, bitirdikten sonra KPSS’ye girip iş elde etmeye çalışacağım. Eğer imkanlarım olur da gözlerim açılırsa yeniden doğacağım. Tek hayalim, işimi elime alabilmek, evlilik kurabilmek, normal insanlar gibi hayatımı yaşamak istiyorum. Destek olabilecek kişilerden yardım istiyorum” dedi.

‘ÇOCUKLARIN BENDEN KORKMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR’

Çocukların kendisinden korktuğunu, bu duruma üzüldüğünü söyleyen Civan, “İnsanların içine karışabilmek, rahat bir yaşam sürdürmek istiyorum. Zorlandığım çok şeyler oluyor bir şekilde atlatmaya çalışıyorum. Bazen içinde bulunduğum durumum psikolojik baskı yapıyor, daraldığım bunaldığım günler oluyor. Sevdiğim arkadaşlarım sayesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. Bazı insanlar hor görebiliyor. Küçük çocukların benden korkması beni çok üzüyor. İyi kalpli insanlarla da karşılaşıyorum” ifadesini kullandı.

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