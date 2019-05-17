Yüzüne kezzap atılan Berfin’in tedavisini devlet karşılayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzüne kezzap atılan Berfin Özek’i (18) Ankara Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu zorlu sürecin her adımında Berfin Özek’in yanında yer alarak; tıpta var olan tüm imkânlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz” denildi.

Bakan Koca, Hatay’da eski erkek arkadaşının 5 ay önce yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün büyük bir bölümü yanan Berfin Özek’i Ankara Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti, genç kızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada uğradığı saldırı nedeniyle yüzündeki dokuların büyük bölümü hasar gören Özek’in yanık tedavisinin, Adana Şehir Hastanesi’nde 2,5 ay süren tedaviyle tamamlandığı kaydedildi. Bakanlık, Berfin’in tedavisi için bundan sonraki aşamada plastik cerrahi uzmanları tarafından yürütülecek olan rekonstrüktif tedavi, yani hasarlı dokuları yeniden yapılandırma amaçlı bir müdahale olduğunu kaydetti. Berfin Özek’in tedavisinin her aşamasının devlet tarafından karşılandığı bildirilerek şöyle denildi:

“Hastamızla ve ailesiyle görüşülerek, ambulansla Hatay’dan alınmış ve en ileri tedavi imkânlarının bulunduğu Ankara Şehir Hastanesi’ne nakli gerçekleştirilmiştir. Hastamız burada konusunda deneyimli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Dermatoloji ve Psikiyatri öğretim üyelerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Heyete üniversitelerimizden konusunda deneyimli hocalarımız da davet edilmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastamızı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi almıştır. Kamu bünyesindeki imkanlarımız, Özek’in tedavisinin yürütülmesi için yeterlidir. Ancak hastamızın, temasta olduğu hekime tedavi olma talebi devam ederse, bu hususta da nakli için gerekli tüm destek sağlanacaktır. Bu zorlu sürecin her adımında Berfin Özek’in yanında yer alarak; tıpta var olan tüm imkânlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz.”