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27 Mayıs 2019
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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler için her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kapsamında minikler erkekliğe ilk adımını atıyor.
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Yüzlerce minik sünnet oluyor

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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler için her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kapsamında minikler erkekliğe ilk adımını atıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde sünnet olmaya başlayan heyecanlı minikleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran ve Erhan Aras da yalnız bırakmadı.

600 minik sünnet heyecanı yaşıyor

Sünnet kıyafetlerinin de Yenimahalle Belediyesi tarafından hediye edildiği sünnet etkinliği kapsamında 3 gün boyunca 600’den fazla çocuk sünnet olacak. Aile bilgilendirme formu ve yapılan kısa anketin doldurulması sonrasında başlayan sünnet töreninde, 2 – 12 yaş arası erkekliğe ilk adımı atan minikler, palyaçolar eşliğinde sünnet stresini gidermeye çalıştı. Uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilen sünnet işlemleri sırasında çocuklar ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Bu heyecanlı anlar sırasında minikleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ailelerimize, çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Sosyal belediyeciliğin gereğin yapıyoruz”

Başkan Yaşar “10 yıldır yetki çerçevesi içerisinde ailelerin sıkıntılarını giderecek projelere imza atıyoruz. Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin gereği olarak iyi günde kötü günde ilçe sakinlerinin yanında oluyoruz. Geleneksel olarak ile her yıl yüzlerce çocuğumuzu sünnet ediyoruz ve ailelere destek olarak, erkekliğe attıkları ilk adımda çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. 1-2 ay sonra her yıl yaptığımız gibi Yakacık’ta çocuklarımızın sünnet şölenini gerçekleştireceğiz. Bu şölenin tüm ailelere hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. ” şeklinde konuştu.

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