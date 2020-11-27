Yüzlerce araç çürüyor

Manisa’da yediemin depolarında bulunan araçlar, sahipleri tarafından alınmayınca, çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda 600’ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunurken, çürüyen araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor.

Manisa’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Sürücülerden bazıları, eksiklerini giderdikleri araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Şehzadeler ilçesinde, içinde 600’ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunan yediemin deposuna çekilen araçlar hurdaya döndü. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçların durumu görenleri üzüyor. Depodaki araçların piyasa değeri ise 20 milyonu buluyor. Çürümeye terk edilen araçlar, yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

Milyonları bulan araçların satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken yediemin deposu çalışanı Mehmet Baştürk, “Bu yediemin deposuna ben geleli 3 yıl oldu. Daha eski tarihlerden bu yana burada duran otomobiller ve motosikletler var. Bunların hiçbiri de çıkmıyor. Sadece senede bir ihalede satılan araçlar var. Manisa’da değil, tüm Türkiye genelinde durum böyle. Burada 300-400 bin TL’lik otomobiller var. Bu araçların burada kalması üzücü. Şu an 600’ün üzerinde araç var. Bunların piyasa değeri 20 milyon TL’yi buluyor. Bunlar burada çürümeye gidiyor. Beş sene önce gelen araçlar dahi var. Bu araçların gözümüzün önünde çürümesini istemiyoruz. Devlet yetkililerimizden biran evvel araçları satışa çıkararak, ekonomiye kazandırmasını ve otoparkların boşaltılması noktasında yardım bekliyoruz” diye konuştu.