MHP Genel Başkanı Bahçeli, geleneksel yıllık basın toplantısı yapıyor. Medyamızın güzide temsilcileri salonu doldurmuşlar, ittifak aşağı, ittifak yukarı soru soruyorlar, güya bir kriz çıkaracak cümle arıyorlar.

Bahçeli de açık vermemek için havadan sudan cümlelerle soruları atlatıyor, istediği gibi cevap veriyor.



Ayrıca her konuda tuhaf matematik denklemler kuran Bahçeli, bu defa “x artı y eşittir z” diye bir ittifak formülü ortaya çıkarıyor.

Buna göre; (X AKP, Y MHP, Z de yüzde 52 oy) demek. Yani yerel seçimlerde hedef bu oy oranı, tabii il genel meclisi sonuçlarına göre bakacağız.



Bahçeli Beyin bu tür kağıt üstü formüllerini bırakalım da bizim medyanın seçilmiş ve/veya atanmış temsilcilerinden biri kalkıp da:

“Ya Bahçeli, ne olacak bu ekonominin durumu? Her ay bir Tunceli, Rize nüfusu kadar insan işsiz kalıyor, enflasyon patlıyor, borçlanma dizginlenemiyor, iflaslar tavan yapıyor, konut, otomobil satılmıyor.

Bir Nisan sabahı siz ve ittifakınız kazandığınız belediye başkanlarını sayarken vatandaş ödeyemediği haciz, icra tebligatlarla boğuşmaya devam edecek. Seçim meydanlarında bunlarla ilgili ne diyeceksiniz?” diye soru sormak akıllarına gelmiyor.



Dahası; “2001 krizinde iş başındaydınız, şimdiki krizle arasında bir fark veya benzerlik var mı?

Ekonomik krizlerden darbe yiyenlerin siyaseten nasıl ceza verdiğini en iyi 2002 seçimlerinde partiniz yaşamıştı. O zaman doğrudan iktidardaydınız, şimdi mevcut iktidarın yanında duruyorsunuz, gelecek günlerin ekonomik çıkmazlarında siz de sorumluluk üstlenecek misiniz? laflarıyla konuyu açın bakalım, ekonomi doktoru ne diyecek?



BÖL YÜZDE 52’Yİ

Ne diyeceğini bilmeyiz ama kendisinin dehalar üstü dört işlemli matematiğine göre bu sorulara biz cevap verelim:



“Böl yüzde 52’yi ikiye, yüzde 26 eder. Al sana asgari ücret zammı.

Yüzde 26 aynı zamanda enflasyon, faiz oranı, gelecek yıl zamları demek..

Yüzde 26’yı da böl ikiye, yüzde 13, al sana işsizlik oranı.

Yüzde 13’ü de ikiye böl, 6.5 eder, al sana bir litre benzin, bir kilo kuru soğan parası.



Bunu da ikiye böl, 3.75, doların 2017 yılsonu değeri”.

Anladınız mı yüzde 52’nin şifresini!

(Not. Bu hesaplar karışık geldiyse, en iyisi 52’lik bir iskambil destesi alıp batak, king oynamak. Bu oyunlar için dördüncü arıyorsanız, kahvehaneler dolu. Belediye başkanlarıyla tanışmak için de iyi fırsat)