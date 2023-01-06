YÜZDE 30 ZAM TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

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Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı (SAVDES-SEN ) Tuncay Cengiz,” Öyle bir toplu sözleşmeye imza attınız ki, yüzde 64,27 enflasyona karşı, kümülatif yüzde 58,69 enflasyon farkına razı oldunuz, 2022 yılındaki %7,5 + %7 altı aylık artışları dahi hiç ettiniz, bir de çıkıp refahtan pay aldık dediniz. Altı ay sonra ödenen enflasyon farkı nedeniyle yaşanan alım gücü kayıplarını görmezden geldiniz, memuru borç batağına sürüklediniz” dedi.

Ali Baran Fayık/ANKARA

Memur ve emekli memurların dört gözle beklediği maaş oranlarına gelecek zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk başta yüzde 25 olarak açıklamış ve tam bir gün geçmeden zam oranını yüzde 30’a çıkardıklarını söylemişti. Yapılan zam açıklamalarının ardından SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memura verilecek olan zam oranına ve imzalanan sözleşmeyi ayakta alkışlayan yetkili konfederasyona tepki gösterdi.

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TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Savunma,Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz,” Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2023 ayı artışı, yetkili konfederasyonun organize ettiği şölende konfederasyon yöneticilerinin alkışları arasında yüzde 25 olarak açıklandı. Tam bir hayal kırıklığı yarattı. Tepkiler üzerine, zam oranının yüzde 30’a çıkarıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığının açıkladığı en düşük memur maaşını yüzde 30 oranında artırdığımızda, en düşük memur maaşı Ocak 2023 ayında 10.441 TL (8.032 TL x 1,30) olacak, 2.409 TL artış gelecektir. 2022 yılı içerisinde, hayatımızın önemli kalemlerinden olan elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 zam yapılmış olacak, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 122 olarak açıklanacak, konut fiyatları yüzde 99.43, kira fiyatları ise yüzde 72,31 oranında artacak, 2022 yılı gıda enflasyonu yüzde 85,65 olarak hesaplanacak, asgari ücrete yüzde 54,66 oranında artış yapılacak, açlık sınırına ittiğiniz memur ve emeklilerinin ücretlerine yüzde 25 artış verilecek, sende alkışlayacaksın öyle mi?” ifadelerin kullandı.

KARA BİR LEKE

Cengiz,” Gelen tepkiler üzerine, tweet atacaksın ve “Ek zam için seyyanen ek bir adım daha istiyoruz” diyeceksin. Zam oranının yüzde 30’a çıkarılması ile birlikte “talebinizin dikkate alınması” nedeniyle teşekkür edeceksin. Seninle aynı salonda alkış tutan 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet kolundaki konfederasyon bağlısı sendikanın genel başkanı tweet atarak “yüzde 25 zammı kabul etmiyoruz.” diyecek. Sadece memurun onurunu çiğnetmekle kalmadınız, Türk Sendikacılık Tarihine “kara bir leke” bıraktınız, sendikacılığı ayaklar altına aldınız” dedi.

ÖYLE BİR TOPLU SÖZLEŞME Kİ

Cengiz,” Öyle bir toplu sözleşmeye imza attınız ki, yüzde 64,27 enflasyona karşı, kümülatif yüzde 58,69 enflasyon farkına (%41,69 + %16,48) razı oldunuz, 2022 yılındaki %7,5 + %7 altı aylık artışları dahi iç ettiniz, bir de çıkıp refahtan pay aldık dediniz. Altı ay sonra ödenen enflasyon farkı nedeniyle yaşanan alım gücü kayıplarını görmezden geldiniz, memuru borç batağına sürüklediniz. Alkışlarken hiç düşünmediniz mi, yüzde 25 veya 5 puan fazlası yüzde 30 hangi derde deva olacak? Elektriğe gelen zamma mı yetecek? Doğalgaza mı? Kiraya mı? Yoksa gıdaya mı? Yüzde 30 ücret artışı ile memur ve emeklisine adeta sadaka verilmiştir. Siz bunu alkışladınız. Yetkili konfederasyon yöneticileri memuru sadakaya muhtaç, açlığa mahkûm ettiniz, vebal aldınız. Bu vebali nerede ödeyeceksiniz? Hiç düşündünüz mü? İmzaladığınız toplu sözleşmelerle açlık sınırına ittiğiniz memur ve emeklilerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Promosyon olarak dağıttığınız kulaklık, powerbank, bavul ve çanta karın doyurmuyor, çoluk çocuğun geleceği bunlarla sağlanmıyor, insanları kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?” dedi.

MEMURUN HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Cengiz,”Oransal artış sisteminden” vazgeçilmesini, taban aylığı üzerinden düşük ücrete daha fazla artış sağlayacak yeni ve özel bir düzenleme yapılmasını, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ülkenin büyümesi oranında refah payının her yıl tüm memur ve emeklilerine ayrıca ödenmesini istiyoruz. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının uzun zamandır el atılmamış mali haklarının yeniden düzenlenmesini, ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel ve ek özel hizmet tazminatları, büyük proje ve arazi tazminatlarının piyasa rayiçleri dikkate alınarak artırılmasını istiyoruz. Tüm memurlara kira yardımı amacıyla, piyasa rayiçlerine uygun “Lojman Tazminatı” verilmesini istiyoruz. Giyecek yardımı, yiyecek yardımı-tayin bedeli, aile yardımı, çocuk yardımı gibi kalemlerin, piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmesini, ayrıca 2022 yılında yaşanan alım gücü kayıplarının tüm memurlara tazminat olarak ödenmesini istiyoruz” diye konuştu.