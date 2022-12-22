YÜZDE 2 BARAJI SENDİKALARA YAPILAN BİR DARBEDİR

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Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz,” Toplumsal örgütlenmeye baraj getirilmemelidir. Getirilen barajlarla sendikaların önü kesilmeye hedefleniyor. Bu durum Türkiye’deki sendikacılığı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sendikalara vurulan bir darbedir” dedi.

Ali Baran Fayık

Son günlerde tartışılmaya başlanan ve sendikalara getirilmeye çalışılan yüzde 2 barajı çoğu sendika tarafından olumsuz karşılandı. Yapılan basın açıklamalarıyla ve gösterilerle seslerini duyurmaya çalışan sendikalar, getirilmeye çalışılan yüzde 2 barajının kartelleşme ve tekelleşme yaratacağını ifade etti. Bu bağlamda gazetemize konuşan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, getirilmeyi düşünülen yüzde 2 barajı, sendikalara yapılacak bir darbe niteliğinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda Cengiz, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması gerektiğini ve eğitim durumlarına göre insanların kadroya geçirilmesini de belirtti.

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‘GÖREV TANIMI YOK’

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz,” Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasındaki isteğimizin nedeni geçmiş dönemde devlet memuriyeti ile alakalı 657’li sayılı kanun 1965 yılında yürürlüğe girmiş ve o tarihte hiçbir sınıflama belirlenmemiştir. Bütün memurları eğitimlerine göre ve mesleğine göre istihdam edilmiştir. 1975 yılında ise sınıflar getirilmiş ve kanuna işlenmiştir. O dönemdeki Türkiye’yi düşündüğümüzde eğitim seviyesi sınırlı olduğundan dolayı elinde mesleği olan kişileri devlette istihdam edebilmek için Yardımcı Hizmetler Sınıfı ortaya çıkmıştır. Yardımcı Hizmetler Sınıfın da yapılanma anlamında bir sıkıntısı vardır. Bu da şu anlama geliyor; ünvanlar bazında bir şeyin altına doldurulmamıştır. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç ise yardımcı hizmetler sınıfının ünvanı yok. ünvanı olmadığı için de görev tanımı yok. Bu sınıf adı altında devlet aşçıları, kuaförleri, hizmetlileri vb. meslek grupları yer alıyor. Yani sanatı elinde olan insanlar yer alıyor. Bu sınıf çatısı altında devlet kademesinde istihdam edilen insanlara ek gösterge verilmemiş ve maaşları düşüktür. Yani elde ettikleri tüm özlük hakları en düşük seviyeden gösterilmektedir. Diğer önemli bir sorun ise Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev tanımı olmadığı için her alanda görev verilmesidir. Bir devlet memuruna verilmeyecek, mesleği ile bağdaşmayacak bir sürü iş veriliyor. Bu durum ise Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan insanları hem psikolojik olarak hem de düşük ücret verilmesinden dolayı olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan kişilerin eğitim durumlarına bakılmaksızın en alt seviyede görev verilmesi insanların eğitimine karşı önem verilmediğini de gösteriyor. Çünkü bu sınıfta bulunan arkadaşlarımız içinde yüksek lisans, doktora mezunu olan kişiler de var” dedi.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR

Herkesin algılaması gereken bir hususun olduğunu belirten Cengiz,” Kamuda yer alan taşeron işçiler vardı. Bunlar kamuya neden alındı? Madem her işi Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan kişiler yapacaksa, devlet bu durumda kendi kendine yalanlamış oluyor. Aynı zamanda seçim öncesi taşeron kadrosunda yer alan bu kişilere kadro verileceği belirtilerek kadrolu devlet işçisi olacaklar. Aynı zamanda taşeronda yer alan işçiler toplu sözleşme hakkı da kazanıp toplu sözleşme haklarından yararlanacaklar. Fakat Yardımcı Hizmetler Sınıfı bu toplu sözleşme haklarından yararlanamayacaklar. Bu iki farklı kadroda yer alan kişiler aynı işi yapmasına rağmen özlük hakları birbirinden çok farklı olacak. Yani taşerondan kadroya geçecek arkadaşımın aylık geliri 14 bin TL olacak, günün şartına bağlı olarak ise Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan kardeşimin aylık geliri ise 8 bin TL olacak. Bu rakamlar cumhurbaşkanlığı verisine göre söylediğim rakamlardır. Bu durum adaletsizliği ortaya çıkarıyor. Bu adaletsizliğin ortadan gitmesi için Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması gerekiyor. Bu sınıfın devletin mantığından çıkarılması şarttır. Bunun için ise 657 sayılı kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Yani Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılacak ve bu sınıfta yer alan kişilere eğitimlerine uygun bir şekilde kadro verilmesi gerekiyor. Böylelikle görev tanımı gelmiş ve ünvanlarına kavuşmuş olurlar. Sınıflar arasında eğitim durumlarına göre de geçişler sağlanmış olur. Bu kadrolarda çalışmış olan kişilere mesleki olarak bir itibar gelmiş olur. Devlet tarafından yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 110 bin kişiye kulak tıkanılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YHS’NİN MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Cengiz,” Yardımcı Hizmetler Sınıfının gerçek anlamda mali bir külfeti yok. Taşerondan işçi kadrosuna geçecek işçilerin maliyeti daha yüksek olacaktır. Yardımcı Hizmetler sınıfının maliyeti ise yüzde 20’dir. Kamuda bir taşeron işçisinin sorununu çözebiliyorsanız, Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorunu da çok kolay bir şekilde çözülebilir. Kamuda sınıf problemi yaşayan Yardımcı Hizmetler Sınıfıdır. Hükümet EYT problemi ile ilgili kalıcı çözümler atabildiğine göre Yardımcı Hizmetler Sınıfına da kalıcı çözümler getirebilir. Çünkü Yardımcı Hizmetler Sınıfının mali anlamda EYT’ye göre çok düşüktür.

SİYASETTEN EMİR ALAN SENDİKALAR VAR

Toplu sözleşme masasında yer alan sendikalar Yardımcı Hizmetler Sınıfını dile getirmediğini söyleyen Cengiz,” Türkiye’de siyasallaşmış bir sendika sistemi var. Siyasetten emir alan, sendikacılık yapan kurumlar var. Siyaset ne isterse o masaya onu götürürsünüz. Siz sendikayı herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi yaparsanız size emrederler. Bundan dolayı biz SAVDES-SEN olarak bağımsız mücadele ediyoruz. Biz SAVDES-SEN olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorununu sahiplendik. Çünkü bizim üyelerimizin çoğu bu problemi yaşamaktadır. Biz de mücadelemizden sonuç almak için çalışıyoruz. Biz diğer sendikalar gibi ‘mış’ gibi yapmıyoruz. Gücünüz varsa yumruğunuzu masaya vuracaksınız. Biz hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Bir sendika üyesi varsa vardır. Üyesi olmayan, üyesini desteğini almayan bir sendika başarılı olması mümkün değildir. Çünkü ses güçlü çıkmak zorundadır. Bu gücü de bize veren üyelerimizdir. Bizim de üyelerimizden beklentimiz hep yanımızda olmaları gerekmektedir. Sadece üye olmak yetmiyor. Biz yola çıktığımızda 8 kişiydik bugün üye sayısı olarak 11 bini geçtik. Bizler hiçbir zaman umutsuz olmadık. Bizleri seçim öncesi siyasi partiler seçim malzemesi yapamayacaklar. Çünkü biz seçimlerden önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞMELER KİFAYETSİZ

Günümüzde memurlar aldıkları maaşlarla açlık sınırının altında kaldığını da söyleyen Cengiz,” Bugün komisyon tarafından konuşulan asgari ücret ile birlikte memurun maaşı neredeyse aynı seviyeye geliyor. Bu durum vahim bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Devleti temsil eden memurların ücretlerini arttırmazsanız, insanlar borç batağında hayatlarını sürdürmeye devam edecekler. Bu durumda da memur kadrosunda yer alan kişilerden istediğiniz verimi alamazsınız. 6 dönem toplu sözleşme yapılmış ve sonucunda memurlar aldıkları ücretler ile açlık sınırında kalmışlardır. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre bir memurun ortalama maaşı 9. 385 bin TL olarak görülmektedir. Memurlarımızın çoğu 12 bin TL ile 8 bin TL arasında maaş almaktadır. Memurlar bu maaşlarla nasıl geçinebilir. Ülkemiz yoksul duruma geldi. Çünkü yapılan toplu sözleşmeler kifayetsiz. Memur-Sen memurların haklarını koruyamıyor. Şu anda kamuda görev alan memurların maaşı 25 bin TL olması gerekiyor. Büyük devletlerde memurun maaşı yoksulluk sınırının altında olmaz. Memurların maaşlarına balans ayarı lazım. Hükümetin diz çökmüş memuru tekrar ayağa kaldırması gerekiyor” dedi.

TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMEDE BARAJ OLMAMALI

Cengiz,” Yetki almış sendikaların derdi hak hukuk değil, tek dertleri üye aidatlarını nasıl daha çok alabilirim derdindeler. Bir memurun hakkını korumak yerine bir kulaklık ile üye toplamaya çalışıyorlar. Böyle sendikalar asıl yapması gerektiği görevi bırakıp başka işlerle uğraşıyorlar. 6 dönem toplu sözleşmelerde yüzde 1 barajı getirilmişti. Bu barajın altında kalan sendikaların üyeleri toplu sözleşme ikramiyesi ödemeyecek hem de aidat kesilmeyecek. Yani sendika sıfırlanacak. Parası olmayan sendika ne yapacak, sistemi nasıl çevirecek. Toplumsal örgütlenmeye baraj getirilmemelidir. Getirilen barajlarla sendikaların önü kesilmeye hedefleniyor. Son günlerde tartışılan yüzde 2 barajının altındaki sendikaların üye sayısı bakımından, 750 puan gösterge karşılığı toplu sözleşme desteği verilmesi öngörülüyor. Bunun anlamı şudur; 3 ayda bir sendika üyelerine şu an için 707 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi var. Yapılacak olan düzenleme ile bu ikramiye verilmeyecek ve 250 TL’ye düşürülüyor. Yüzde 2’nin üstünde olanlara da 707 TL verilmeye devam edileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda da sendika üyesi olduğunuzu var saydığınızda maddi açıdan kötü durumda olduğunuzda hangi rakamları tercih edersiniz. Bu durum karşısında da yüzde 2’nin altında kalan sendikalar üye bulamayacak ve insanlar yüzde 2’nin üstünde olan sendikaları tercih edecek. Şu anda yüzde 2’nin altında kalan sendikalara üye olan 122 BİN kamu çalışanı var. Dolayısıyla kamu çalışanları 707 TL’yi alabilmek için istemediği bir sendikaya üye olmak zorunda kalacak. Böyle bir durumda ise memur, görüşüne ters düşen bir sendikaya bu baraj yoluyla üye olmak zorunda bırakılacak. Bu durum Türkiye’deki sendikacılığı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sendikalara vurulan bir darbedir. Türkiye’de yüzde 2’nin üstünde olan sendika sayısı 43’tür. Bu 43 sendikanın 33 tanesi Memur-sen Kamu-sen ve Kesk’e aittir. Geriye kalan 8 tane sendikalar ise bağımsız olarak hareket etmektedir. Bu durum gerçekten çok vahim bir tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Bu kanun geçerse Türkiye’de sendika ve konfederasyon da kuramazsınız. Yani örgütlenmenin önünü kesersiniz. Resmen tekel ve kartel oluşturursunuz” diye konuştu.