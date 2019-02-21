Başrolünde ünlü oyuncu Furkan Palalı’nın oynadığı ve İran-Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişinin akabinde gelişen olayları ele alan ‘Yuvaya Dönüş’ filmi 19 Nisan’da vizyona girecek.

Uluslararası niteliği ile fark yaratan filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları, Dr. Öğretim Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

İran-Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişinin akabinde gelişen olayları ele alan ve Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in Tahran’dan Kaçış kitabından senaryoya uyarlanan ‘Yuvaya Dönüş’ filmi, Japonya’da 2019’un ‘Türkiye Yılı’ olarak kutlandığı bu dönemde iki ülkeilişkilerini daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

Gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan ve uluslararası nitelik taşıyan filmin başrolünde birçok başarılı projede yer alan Furkan Palalı, MegumiMasaki ve Burhan Öcal rol alırken, senaristliğini ise Fatih Özcan ve Şeyda Delibaş üstleniyor. Yönetmenlik koltuğunda da Hakan Kurşun oturuyor.

İlk olarak Japonya’da ve nisan ayında da Türkiye’de vizyona girecek filmin oyuncuları Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ile söyleşide bir araya geldi.

Filmin hikâyesini anlatan ünlü oyuncu Furkan Palalı, “Filmin hikâyesi 1985 yılında İran-Irak Savaşı döneminden başlıyor. Saddam Hüseyin’in bütün Tahran’ı bombalaması üzerine, havaalanının da bombalanacağının bildirisi yayınlanıyor. Birçok ülke vatandaşı kendi ülkesine dönüyor. O sırada 215 tane Japon yolcu ülkesine dönemiyor. Türkiye bir operasyon düzenleyerek Japon yolcuları Tahran’dan alıp İstanbul’a getiriyorlar. Oradaki Japon bir kadının kurtuluşu, uçağa binişi ve sonrasında da günümüzde onun kızının babasını aramasının hikâyesi anlatılıyor. Ben de hikayeye 2018 yılında yani günümüzde dahil oluyorum. Onu havaalanından alıp önce İstanbul sonra Kapadokya’da ona en çok yardım eden kişi olarak hikâyesine giriş yapıyorum. Sonrasında babasını bulma ve bir aşk hikâyesi başlıyor” şeklinde konuştu.

BABA-KIZ FİGÜRÜ SEYİRCİYİ ÇEKECEK

Filmden beklentileri hakkında konuşan oyuncu, “Seyircinin bunu nasıl karşılayacağı bizim için önemli. Sonuçta yaptığımız işin karşılığını almak bizi mutlu eder. Benim de bu projede olmam her şeyden önemliydi. Japonlarla aramızda iyi bağların temellerini atan bu hikâyenin başlangıcı ile beraber seyirci de geçmişe dönüş yapacak. Sonraki süreçte de bir aşk hikâyesi, hem de babasını aramaya çalışan Japon bir kızın hikâyesini izleyecekler. Baba-kız figürü milletimizde çok baskındır. Onunla ilgili de çok güzel sahneler izleyeceklerini düşünüyorum. Umarım beğenirler” dedi.

FİLMİN YAPIM AŞAMALARI ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞILDI

Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üy. Dr. Fatoş AltınbaşSarıgül ise, “Türk ve Japon kültürü için çok önemli olduğunu düşündüğüm bu sinema filmini öğrencilerimizle buluşturmak Altınbaş Üniversitesi olarak bizler için çok heyecan verici. Filmin yapımcısı Erdal Bey’e teşekkür ederiz. Bizi kırmadı ve filmin hikâyesini öğrencilerimizle paylaşacak. Sinema-televizyon bölümü öğrencilerimiz özellikle bu filmin hikâyesinden kendilerine feyz çıkarırlar diye umuyorum. O bugün tecrübelerini, filmin yapım aşamalarını öğrencilerimizle paylaşacak. Bizler de buna aracılık ediyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN İMAJINI DAHA DA YÜKSELTMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

1993 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Tokyo temsilcisi olarak Japonya’ya gittiğini ve 7 sene temsilcilik yaptığını ifade eden filmin yapımcısı Erdal Güven, “Aslında biz burada filmi anlatmak istemiyoruz. Filmin yapım aşamasını, öğrencilerimizin bunlardan neler öğrenebileceğini ve tabii ki filmin hikâyesini biraz anlatıyor olacağız. Temel olarak filmin çıkış hikâyesi şu: 2019 Japonya’da Türkiye yılı olarak ilan edildi. Ve biz de Türkiye’nin imajını biraz daha yükseltebilmek için ne yaparız diye yola çıktık. Bu film ortaya çıktı. Film 19 Nisan’da vizyonda olacak” açıklamasında bulundu.