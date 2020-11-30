Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e düştü

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 9 milyon 420 bin metreküp ile yüzde 18’e düştü.

Kocaeli’de içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde dip noktaya yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, 9 milyon 420 bin metreküp ile yüzde 18 seviyesine düştü. Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin ilerleyen günlere bağlı olarak yağışlarla birlikte artması bekleniyor.

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