Yusuf Namoğlu: Sezonun ortasında hakem değişikliğine gidilirse bu yanlış olur

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“Topun oyunda kalma süresinin 60 dakikalara kadar çıkarılması sağlandı”

“Liglerin arasında oynanan Dünya Kupası’nda oyuncuların performanslarında bir artış olduğu kanaatindeyim”

“Yeni eklenen kuralları hakemlerimize aktardılar”

“Halil Umut Meler, kendini Avrupa maçlarına göre ayarlıyor”

“VAR sistemiyle yüzde 99 başarı sağlandı”

“Cüneyt Çakır’ın dünya üzerindeki hakemlerin de kolay elde edemeyeceği bir başarı elde ettiğini görüyoruz”

“Hakemin özellikleri sisteme girildikten sonra zaten yine istediğiniz hakemi istediğiniz maça atayabilirsiniz”

“TFF Başkanı, her konuda en ön konumda bulunmak istiyor”

İSTANBUL,(DHA) – MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu, “Değişim iyidir, ancak zamanlaması doğru olduğunda iyidir. Sezonun ortasında hakem değişikliğine gidilirse bu yanlış olur” dedi.

MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu, D-Smart ekranlarından yayınlanan “Haftanın Konuğu” programına konuk oldu. Faik Gürses’in sorularını yanıtlayan Namoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİNİN 60 DAKİKALARA KADAR ÇIKARILMASI SAĞLANDI”

Topun oyunda kalma süresinin artması için yapılan çalışmalardan bahseden Yusuf Namoğlu, “Son yıllarda ülkemizde ve bütün dünyada tartışılan 90 dakikalık oyunda, topun sahada kalma süresini nasıl arttırılacağını, kurallar harici yorumu da içine katarak, Collina tarafından hakemlere talimatlar verilerek, bu sürenin 60 dakikalara kadar çıkarılması sağlandı” dedi.

“LİGLERİN ARASINDA OYNANAN DÜNYA KUPASI’NDA OYUNCULARIN PERFORMANSLARINDA BİR ARTIŞ OLDUĞU KANAATİNDEYİM”

Dünya Kupası’nın düzenlendiği tarihi değerlendiren Yusuf Namoğlu, “Liglerin arasında oynanan Dünya Kupası’nda, Messi’nin, Ronaldo’nun ve diğer oyuncuların performanslarında bir artış olduğu kanaatindeyim. Yorgunluk olmadığı taktirde yetenekli oyuncuların ortaya çıkabileceği bir ortam oluştu” ifadelerini kullandı.

“YENİ EKLENEN KURALLARI HAKEMLERİMİZE AKTARDILAR”

Hakemlere yeni kuralların aktarıldığını belirten Namoğlu, “Türk hakemlerinin Dünya Kupası’nı izlemelerinin haricinde, eğitimlerde yeni eklenen kurallarla birlikte kart çıkarma konusunu hakemlerimize aktardılar” dedi.

“HALİL UMUT MELER, KENDİNİ AVRUPA MAÇLARINA GÖRE AYARLIYOR”

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in performansı hakkında da konuşan Yusuf Namoğlu, “Halil Umut Meler, kendini Avrupa maçlarına göre ayarlıyor. Kendisinin yönettiği maçlarda, basit faulleri çalmayarak, oyunu az durdurup futbol oynatmaya çalışıyor. Tüm turnuvalarda gözlemcilerin beklentisi de bu yönde. FIFA Kokartını yeni alan hakem arkadaşların da maçları bu şekilde yönetmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

“VAR SİSTEMİYLE YÜZDE 99 BAŞARI SAĞLANDI”

Yusuf Namoğlu, VAR sistemi için, Almanya ve İtalya’nın çalışmalara daha önce başladığını dile getirerek, “Dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kulüplerden de destek alarak bu sistemin önünü açtı. Bu sistem ile yüzde 99 başarı sağlandı” diye konuştu.

“CÜNEYT ÇAKIR’IN DÜNYA ÜZERİNDEKİ HAKEMLERİN DE KOLAY KOLAY ELDE EDEMEYECEĞİ BİR BAŞARI ELDE ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Hakemlik kariyerini sonlandıran Cüneyt Çakır için övgü dolu sözler sarf eden Namoğlu, “Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçlara baktığımız zaman sadece Türk hakemlerin değil dünya üzerindeki hakemlerin de kolay kolay elde edemeyeceği bir başarı elde ettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAKEMİN ÖZELLİKLERİ SİSTEME GİRİLDİKTEN SONRA ZATEN YİNE İSTEDİĞİNİZ HAKEMİ İSTEDİĞİNİZ MAÇA ATAYABİLİRSİNİZ”

Hakem atamalarını da değerlendiren Yusuf Namoğlu, “Teknolojiden mutlaka yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Hakem atamalarını her ne kadar sistem otomatik yapıyor olsa da, hakemin özellikleri sisteme girildikten sonra zaten yine istediğiniz hakemi istediğiniz maça atayabilirsiniz. Atamalar sistem tarafından yapılsa dahi son sözü MHK’nın söylediğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TFF BAŞKANI, HER KONUDA EN ÖN KONUMDA BULUNMAK İSTİYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle ilgili ise “TFF Başkanı, her konuda en ön konumda bulunmak istiyor. Bir insan çok şey biliyo olabilir ancak her şeyi bilemez. MHK Başkanı Sabri Çelik, gerektiğinde TFF Başkanı’na “dur” diyebilmeli. Çünkü TFF ne kadar müdahale ederse o kadar sorun çıkar” değerlendirmesini yaptı.

“SEZONUN ORTASINDA HAKEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİRSE BU YANLIŞ OLUR”

Cüneyt Çakır’ın Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda görev almak için talepte bulunduğunu belirten Namoğlu, “Değişim iyidir, ancak zamanlaması doğru olduğunda iyidir. Sezonun ortasında hakem değişikliğine gidilirse bu yanlış olur. Cüneyt Çakır ve ekibinin son Dünya Kupası’nda görev almak için, hakemliklerinin 1 yıl daha uzatılmasını talep ettiler. Ancak kendi ülkenizde görev alamıyorken UEFA, FIFA size organizasyonlarda görev vermez.” diyerek sözlerini noktaladı.

(FOTOĞRAFLI)

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