Yusuf Erdoğan Trabzonspor’da

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, alt yapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon’a davet etti. Öğlen saatlerinde kente gelecek Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz’ın ardından Yusuf Erdoğan’ı da kadrosuna katarak 4’üncü transferini gerçekleştirdi.



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