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Spor Gündemi ve Haberleri

Yusuf Acer, Çaykur Rizespor’da

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Çaykur Rizespor, Altınordu forması giyen 22 yaşındaki sol bek Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten transferle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor’umuz  Altınordu FK’den sol bek oyuncusu Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 4 sezondur Altınordu FK’de oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer’e kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz” denildi.

Geçen sezon Altınordu forması ile 27 maça çıkan Yusuf  Acer, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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