Yürüyün Gari!

Sağlıklı olmak için önerilenler arasında, organik,ölçülü ve doğal beslenme,yerinde ve zamanında eksersiz, belli mesafeleri sistemli ve tempolu bir şekilde yürümek yer almaktadır.

Geçen yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından yaz sezonunda Muğla’da başlatılan ve Türkiye geneline yayılan bir kampanya “YÜRÜYÜN GARİ !” Muğla şivesiyle başlatıldı. Çok anlamlı ve yerinde bir halk sözü ile 7’den 70’e her vatandaş yürüdü. Birbirini gören insanlar “YÜRÜYÜN GAR…! diyerek şakalaştılar.Yaz tatili döneminde Muğla sahillerinde yürüyen binlerce insanın yüürüyüş sembolü bu sözcükler oldu…

Basın yayın organlarının sağlık köşelerinde uzmanların verdiği aydınlatıcı ve öğretici bilgiler çok yarar sağlamaktadır.Bilgi bilinçlenmeyi geliştirir ve yarar sağlar.

Sağlıklı yaşamın en önemli temel taşlarından birisi olan beslenme konusunda halk sözleri bize ışık tutmakta:

-İnsanlar biraz da yedikleridir.Soğanı sabah dostuna, öğleyin kendine, akşam düşmanına ayır(Özbek özdeyişinde soğan yerine pilav sözü kullanılmaktadır.) Elmayı soyda ye, armudu sayda ye.Neyi nsaıl yediğin önemli.

Erich Fromm ,”Sevme sanatı” adlı eserinde:”…Sevgi,sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir” diyor.İlgi ve sevgi iki başlıdır…

Dr.Müftüoğlu ve diğer uzmanların sağlık önerileri arasında ön sıralarda yer alan sevgi, hoşgörü insanlığın yaşam temeledir.Yürümek sevgiyi ve sağlığı besler, geliştirir.

Bir zamanlar tarim ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de, insanlar, tarlada, bağda, bahççede, dağda, kırda, ovada ve yaylada çok çalışırlar ve çok hareket ederlerdi. Üretim yapan toplumlar hep böyledir. Üretimden vazgeçip,y ‘yan gelip yatma’ dönemi başlayınca insanlar bağdaş kurup kahvelerde, söğüt diplerinde,köy meydanlarında veya uygun bulduklları yerlerde hareketsiz kalarak laf-söz ederek gün geçirmekteler.

Zamanlarını,paralarını, emek ve enerjilerini boşa harcayan toplumlar kendi geleceklerine yazık ederler. dertler o denli çoğalır ve büyür ki “Derdimi söylesem derin dereye, dereler sel olur,taşarda gider” derler. “ söyle fani dün söyle, dert yükümüsün, gam yükümüsün” söylemi türkülere yansır.”Dedeleri koruk üzüm yerse evlatlarının ve torunlarının dişleri kamaşır” sözü unutulmamalıdır. Geçmişte ve günümüzde yapılan her türlü yanlışlığın hesabı bireye, topluma ve gelecek kuşaklara çıkar.

Yürüyün,çalışın, üretin, bereket ve bolluk gelsin. Düşler kurun ve düşüncelerinizi geliştirin ve uygulama fırsatlalrını elinizle yaratın. ‘Taşıma suyla değirmen dönmez’,kendi gücünüzü, enerjinizi ve aklınızı kullanarak yarınlara doğru sağlıklı ve sağlam koşun. Düşseniz de kalkarsınız. Ağlasanız da gülersiniz.umut ve heyecan dolu olun.Her gecenin bir sabahı vardır.hayat her an yeniden doğar,tıpkı güneş gibi…

Kini,nefreti bırak,hasetlik ve fesatlıktan uzak dur.Yaşam kaynağı hoşgörü ve sevgiye sarıl ve o kaynağı taçlandır. Dedi ki demiş ki yi bırak. “Demiri nem insanı gam çürütür”. Ünlü ilahiyatci ve şair İ.A. Çubukçu’nun söylediği gibi:”Kin yürekte yüktür, sevgi gönülde güldür.”

Yürüyen kazanır, oturan kaybeder.Harekette bereket vardır…

Yürüyen yol alır, sağlıklı kalır. Enerjinizi koruyun.Oturup durmayın YÜRÜYÜN GARİ…!