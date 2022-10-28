Yürüyerek Dünya Kupası’na giden İspanyol vatandaşının İran’da gözaltına alındığı ileri sürüldü

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İSPANYA, (DHA) – İspanya’dan yürüyerek Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na giden ve İran sınırında kaybolan Santiago Sanchez’in burada gözaltına alındığı ileri sürüldü. Sanchez, Ağustos’un son haftasında Türkiye’de bulunmuş ve “Türkiye’de (ikinci evim) son gün. Geriye dönüp baktığımda misafirperverliği seven insanları görüyorum” demişti.

İspanya’dan yola çıkarak Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmek için yürüyerek ülkeleri geçen ve yolculuğunu Instagram hesabından paylaşan koyu futbol taraftarı Santiago Sanchez’den günlerdir haber alınamıyordu. En son sosyal medya paylaşımını 1 Ekim’de yapan ve ailesinin 17 Ekim’de kaybolduğunu bildirdiği Sanchez’in, İran’da gözaltında tutulduğu ileri sürüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, İspanya hükümeti Santiago Sanchez’in ailesine onun İran’da gözaltında tutulduğunu ancak gözaltı sebebi konusunda bilgi vermediği belirtildi.

TÜRKİYE GÜNLÜKLERİ

Sanchez, Madrid’den Doha’ya yaya olarak yaptığı yolculuğunun bir kısmında Türkiye’de bulunmuş ve buradaki ziyaretini Instagram’a yansıtmıştı. 27 Ağustos’taki paylaşımında Irak’a geçeceğini belirten Sanchez Türkiye deneyimini şu sözlerle ifade etmişti;

“Türkiye’de son gün (ikinci evim). Geriye dönüp baktığımda misafirperverliği seven insanları görüyorum. Öğrendiğim o kadar çok kelime, o kadar çok isim vardı ki, bu ülkede geçirdiğim zamanın nasıl geçtiğini söyleyemedim ya da anlatamadım… Beni ağırlayan tüm annelere ‘anne’ (Türkçe) deyin…Yemek teklif ederlerse ve tok olursan, sağ elini kalbinin üzerine koy ve gözlerinin içine bakarak (çok teşekkür ederim) de ki, yakın zamanda yediğini anlayacaklardır…Tuvalet ihtiyacınız olursa tuvalet var mı? diye sormayın. Nerede olduğunu sorun. Bir keresinde bana ‘hayır tuvaletimiz yok, pencereden aşağı yapıyoruz’ demişlerdi.”

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