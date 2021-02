‘Yürüyen tarih’ Dursun Dede, 71 yıldır önemli olayları not alıyor

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/ŞİRAN(Gümüşhane)- GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde Dursun Sarı (103), ilerlemiş yaşına rağmen, 1950 yılından beri, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntıyı not alıyor. Yörede ‘yürüyen tarih’ olarak tanınan Sarı, “Ben öldükten sonra, ‘beni tanısınlar, neler yaptıklarımı görsünler’ diye bu notları tutuyorum. Notlarım çok değerli” dedi.

Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük beldesinde yaşayan Dursun Sarı, öldükten sonra, çevresince kendisinin daha iyi tanınması ve neler yaptıklarının bilinmesi için 1950 yılından beri her şeyi not alıyor. Yörede ‘yürüyen tarih’ olarak tanınan Sarı, ilerlemiş yaşına rağmen, 71 yıldır, köyüne yapılan ziyaretlerin yanı sıra yaşanan önemli olayları, vefat edelerin isimleri gibi pek çok ayrıntının kaydını tutmayı sürdürüyor. Dursun Sarı, kaleme aldığı binlerce notlarını da gözü gibi koruyor. Beldede birçok kişi de, ataları ve dedelerinin yıllar önce vefat tarihini tam olarak Sarı’ya başvurup, öğreniyor. Dursun dedeye, ilerleyen yaşı nedeniyle yazı yazmakta zorlandığı bazı anlarda da oğulları yardım ediyor.

‘71 YILDIR HER ŞEYİ NOT EDİYORUM’

İlçede 1955 yılında muhtarlık yaptığını anlatan Sarı, not tutmaya ölene kadar devam edeceğini söyledi. Dursun Sarı, “Ben 1950 yılından bu yana her şeyi not ediyorum. Ben 1955 yılından 1973 yılına kadar burada muhtarlık yaptım. Ben birçok siyaset adamını gördüm. Ben ne yaşadıysam o günün tarihiyle defterime yazıyorum. Tabi yıllar içinde kaybolan, tahrip olan not defterlerim var. Fakat en eski olarak 1955 yılına ait bir not defterim var. Ben öldükten sonra, beni tanısınlar benim neler yaptıklarımı görsünler diye bu notları tutuyorum. Yanıma kim gelmiş, kime ne vermişim, kimle ne yaşamışım herkes görsün diye. 1955 yılında Tunceli’ye askere gittim oraya ait notları bile aldım’’ dedi.

‘VEFAT TARİHLERİ BABAMA SORULUYOR’

Babalarının, köyde yaşanan bütün olayları, kimin geldiğini, kimin hangi tarihte vefat ettiğine kadar en küçük ayrıntıları bile not ettiğini söyleyen Ferhat Sarı (51), “Babamın bazı notları zaman içerisinde kayboldu. Binlerce not defterine yıllar içerisinde gözü gibi bakıyor. 1950 yılından bu yana her şeyi not ediyor. O an bulunduğu yere kim gelmiş, kim ne yapmış, ne demiş, kim ölmüş, nereye gitmiş her şeyi yazıyor. İlginç olaylar da yaşanıyor, bazen bir hemşehrimiz babasının, dedesinin ne zaman öldüğünü hatırlamıyor geliyor babama soruyor. Babamın belki yüzlerce, belki binlerce not kâğıdı, not defteri var. Tabi bunlar zamanla unutulduğu için birçoğu kayboldu ama elimizde en eski olarak 1955 yıllarına ait not defterleri var. Babamız hayatını kaybettiği zaman bunlar bizim için anı olacak, babamızı yâd edeceğiz neler yapmış bakıp göreceğiz. Çok güzel bir alışkanlık. Babam yaşlandığı için artık kendisi yazarken zorlanıyor, bazen ben yazıyorum, bazen kimi yazacaksa ona yazdırıyor” diye konuştu.

