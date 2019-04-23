Yurtta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara’da düzenlenen törenlerle kutlandı.



İlk tören, TBMM Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

Anıtkabir’de gerçekleştirilen törende ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekilleri, milletvekilleri, Aslanlı Yol’da yürüdü. Şentop, mozoleye çelenk bıraktı. Şentop ve beraberindekiler, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mustafa Şentop, Anıtkabir Özel Defterine, TBMM’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle milli mücadelenin büyük komutanı, ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olduklarını yazarak şu ifadeleri kullandı:



“İlk başkanlığını yaptığınız ve Millî Mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM’nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakikî sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi katidir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Millî Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin ve onu vâr eden iradenin tarihî mânâsına vâkıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle Zât-ı Âlinizi ve Millî Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”



Törende yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir’de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

BAKAN SELÇUK, ANITKABİR’DE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da beraberinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte mozoleye çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defterine, ‘Aziz Atatürk’ diye başlayarak şunları yazdı:



“Aziz Atatürk; en zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli idaresiyle kararlı bir şekilde yürüyen ‘Gazi Meclis’ unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur. Bu yüce meclis; milli yazgımızın sorumluluğuna, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız. Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızın milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerinizi içtenlikle benimseyen; ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarıyla, düşünceleriyle ve inançlarına saygı duyan; zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan milli iradeye saygılı ve milletin idaresi üstünde hiçbir güç kabullenmeyen bir insan geliştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutlarız. Ruhunuz şad olsun.” Nursima ÖZONUR- Harun ÖZALP- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

BİRİNCİ MECLİS’TE TÖREN

Birinci Meclis’te düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, bakanlar, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ile TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

​’ASİL MİLLETİMİZİN HÜR İRADESİ’



Törenin başında, 23 Nisan 1920’de 1’inci Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirildi. Ardından kürsüye çıkan TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü mukaddes bir çatı altında kutladıklarına dikkat çekerek, “Asil milletimizin hür iradesi, en ümitsiz yıllarında bu salonda, bu çatı altında tecelli etti. Tarihin nesnesi haline getirilmek istenen milletimiz, 99 yıl önce bu salondan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diye haykırdı. Bu istiklal ve hürriyet mücadelesini yükseltenleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1’inci Meclisimizin muhterem azaları olmak üzere minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

‘MİLLİ MÜCADELEMİZİ YÖNETEN MERKEZ’

1’inci Meclis’in, istiklal mücadelesinin ve hürriyet iradesinin cisimleşmiş hali olduğunu belirten Şentop, “Dahası, TBMM’nin özünü, nüvesini teşkil eden bu çatı, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın bütün ezilenleri için ilhâm kaynağı olan millî mücademizi de bizzat yöneten merkezdir. Altında gururla bulunduğumuz bu çatı, yalnızca bir binâ değildir. Bu çatının altında yankılanan, işgal teşebbüsüne karşı istiklal iradesinin, istilâcı hücumuna karşı hürriyet mücadelesinin ve bütün bunları milletle birlikte yapma ısrarının gür sesidir. Dolayısıyla bu meclis, mirâsı istiklal-i tam, mizâcı hürriyet, temeli millî irade olan bir yüce abidedir” diye konuştu.



23 Nisan’ın aynı zamanda çocukların bayramı olduğuna işaret eden Mustafa Şentop, çocuklarına ve gençlerine önem vermeyen bir milletin yok olmanın eşiğine geleceğini söyledi. Şentop, çocukları ve gençleri, millî ve manevi değerlerle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklâl ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek gerektiğini dile getirdi.

‘ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI’

Şentop, şöyle konuştu: “Bu bakımdan eğitim kurumlarımıza, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklarımıza ve sivil toplum örgütlerimize büyük vazifeler düşmektedir. Çocuklarımızla ilgili çabamızı, modern hayatın ve dijital dönüşümlerin doğurduğu yeni sonuçları göz önüne alarak güncellemeliyiz. Dijital dönüşümün ve internetin geldiği aşama, bizleri acil önlemler almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya zorlamaktadır. Ayrıca, çocuk suçluluğunda ve çocukları hedef alan suçlarda bir artış görülmektedir. Bu hususlarda, özellikle çocuklara yönelik suçlarda TBMM başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız daha etkin bir çalışma yapmalıdır. Çocuklara yönelik suçlarda katı, tavizsiz ve hızlı süreçler yürütülmelidir. Çünkü çocuklar bize Allah’ın emanetidir.”



Törenin ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi’ndeki Birinci Meclis Özel Defteri’ni imzalayan TBMM Başkanı Şentop, deftere “İçinde gururla bulunduğumuz bu yapı, yalnızca bir binâ değildir. Bu çatının altında yankılanan, işgal teşebbüsüne karşı istiklal iradesinin, istilâcı hücumuna karşı hürriyet mücadelesinin ve bütün bunları milletle birlikte yapma ısrarının gür sesidir. Dolayısıyla bu Meclis, mirâsı istiklal, mizâcı hürriyet, temeli millî irade olan bir yüce abidedir” diye yazdı.

SEĞMEN EKİBİ GÖSTERİ YAPTI

Şentop ve protokol heyeti daha sonra Meclis bahçesine geçerek Ankara Kulübü çocuk seğmen ekibinin yaptığı gösteriyi izledi. Gösterinin ardından seğmen ekibinin gösterisinde yer almayan, ama oynamak isteyen küçük çocuğun tavırları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, seğmen kıyafetli çocuk ile sohbet ederken, aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

AVRASYA GÖSTERİ VE SANAT MERKEZİ’NDE 23 NİSAN KUTLAMALARI

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çocuklar katıldı.





Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya’dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Program sonunda Ekrem İmamoğlu, çocuklar ve velileriyle fotoğraf çektirdi. Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

TAKSİM’DE 23 NİSAN TÖRENİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti il temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sergilediği törende anıta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.



Tören sonrası, siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

VAN’DA MİNİKLERİN KADIN KOMUTAN İLGİSİ

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi’ne gelen Van İl Jandarma Komutanlığı’nın kadın komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan minikler, kendilerini ziyaret eden kadın komutanlara sevgi gösterisinde bulundu. Minikler, ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi.



Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kadın-Çocuk Kısmı Amirliği’nden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsren Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Van’ın Özalp İlçesi’ne bağlı Sugeçer Mahallesi’nin 5 derslikli, 94 öğrencisi bulunan Sugeçer İlkokulunu ziyaret etti. Okula girer girmez öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılanan kadın komutanlar, öğrencilerle bol bol sarılıp onlarla sohbet etti. Okuldaki öğrencilere beraberlerinde getirdikleri oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve bayrakları dağıtan kadın komutanlara minik öğrencilerde yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

ÖĞRENCİLER BU 23 NİSAN’I HİÇ UNUTMAYACAK

Okul öğretmenlerinden Elif Pekşen, bugün öğrencilerinin hayatlarında unutamayacakları bir gün geçirdiklerini söyledi. Çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirten Öğretmen Pekşen, “Birçoğu ilk defa kadın asker görüyor. Belki de birçoğu ilk defa askerlerle iletişime geçiyor. Çok mutluydular. O yüzlerindeki tebessüm, o oyuncakları gördükleri o an, hediyeleri açık kabul edişleri çok masumdu ve çok mutluydular. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur aslında. Unutamayacakları biran yaşadılar ki bizim içinde öyle oldu. Çok güzel bir anı olarak kalacak çocukların hafızalarında. Eminim ki bu yılki 23 Nisan’ı hiç unutmayacaklar” diye konuştu.

İLK DEFA GÖRDÜK

Kendilerini ziyaret eden kadın komutanların ellerini bırakmak istemeyen öğrenciler, hayatlarında ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi. Sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle sohbet eden kadın komutanları öğrenciler kapıya kadar uğurladı. Öğrenciler, “Biz bugün kadın askerleri görünce çok mutlu olduk. Bize hediye getirmişler. Biz hayatımızda ilk defa kadın komutan gördük. İnşallah her zaman gelip bizi ziyaret ederler” diye konuştu. Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

İZMİR’DE 23 NİSAN COŞKUSU

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan öğrenciler, şiirler okudu, gösterilerini sundu. 1928 öğrencinin alanda Atatürk silueti oluşturması ise büyük alkış aldı.



İzmir’deki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Alsancak Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na saat 09.30’da, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin çelenk bırakmasıyla başladı. Aynı yerde devam eden törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, halkı selamlayarak katıldı. Kutlamalarda çeşitli kamu kurum yöneticileri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Bu arada tören alanına makam aracı yerine bisikletle gelen Tunç Soyer’e kızı Duygu Soyer, eşlik etti.

‘BAYRAM OLARAK ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLMESİ ASLA BİR TESADÜF DEĞİL’

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu bayramın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:



“Aziz milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yılına vasıl olmanın gururunu, coşkusunu ve heyecanını paylaşıyoruz. İstiklali genlerine kodlamış aziz milletimiz, birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenerek, kendisine pranga vurmak isteyenlere İstiklal Harbi ile en ağır karşılığı vererek bu toprakları vatan kılmıştır. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zaferi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değildir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir. Milletimizin duası, kuvvet kaynağı, sınırsız hayali olan çocuklarımız, istikbalimizin en güçlü teminatıdır. Yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimizdir. Mazimizde gelen derinliğimizle bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak olan evlatlarımız, şanlı bayrağımızı ebediyetin göğünde dalgalandıracaktır. Milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında, dünyada ses getirecek başarılara imza atarken hem ülkemize, hem de dünyaya değer katacaklar. Ülkemizi muasır medeniyetler içinde en üst seviyeye taşıma hedefimize ısrarla yürürken, bilimde, sanatta, sporda dünyayla yarışan, her alanda çığır açan bir nesil yetişecek.”

‘SİZLERİN HAYALLERİ BU ÜLKEYİ YILDIZLARA TAŞIYACAK’

Yahşi, öğretmenlerine yönelik sürdürdüğü konuşmasında şöyle konuştu:



“Evlatlarımıza ufkun ötesini hayal ettiren, kıymetli meslektaşlarım. Çocuklarımıza mazilerinden güç ve ilham almayı, bu topraklara aidiyeti, iyiliği, merhameti, adaleti kalplerine bir nakış gibi işleyeceksiniz. Onlara rüyalarının peşinden gitme cesaretini ve kararlılığını da aşılayacaksınız. Medeniyet kurucu bir nesil yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolculukta evlatlarımız, sizlerin rehberliğinde dünya tarihinde iz bırakan işlere imza atacaklar. Ruhunu uyandırabildiğimiz her çocuk, insanlık için bir rüyayı gerçeğe dönüştürecek. Gözümüzün bebeği sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarını, umudu en güzel rüyası, en büyük zenginliğisiniz. Aklınıza, fikrinize, yüreğinize güveniyoruz. Bu toprakların dünyaya ilham veren maddi ve manevi hazinesine sahip çıkacak, nesiller ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracaktır. Sizlerin hayalleri bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Sizlerin pırıl pırıl yüzlerinde yarının aydınlık Türkiye’sini görüyorum.”

ATATÜRK SİLÜETİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Zeyni Hanım Ortaokulu’ndan bedensel engelli Hiranur Aydınar ve Cemil Meriç Ortaokulu’ndan Berke Deniz Bozbalak, günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okudu. Kentteki çeşitli okullardan yaklaşık 3 bin öğrenci, 60 öğretmenin eşliğinde, ‘Neşeli çocuklar”, ‘Hür doğum’, ‘7’den 70 gençlik’, ‘Bir efsanedir Anadolu’ ve ‘Türkiyem’ gösterilerini sundu. Gösteriler, protokol üyelerinin yanı sıra alanı dolduran İzmirliler tarafından da büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli şarkılar, protokol ve seyirci sırasında oturanları da eğlendirdi. Gösteriler bin 928 öğrencinin alanda, Atatürk silueti ve ay yıldız oluşturmasıyla sona erdi.

ANTALYA’DA BAYRAM COŞKUSU

Antalya’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.



Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99’uncu yıl dönümü, Antalya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Buradaki törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki anıta Yüksel Arslan öğrencilerle çelenk bıraktıktan sonra diğer katılımcılar da çelenklerini bıraktı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Karaalioğlu Parkı içinde devam etti.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, törenlere katılarak gösterileri izledi. Gösteriler sırasında 3 savaş uçağı alçak uçuş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu kutlamalarda, öğrencilerin renkli gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösteriler öğrencilerin konseriyle sona erdi.

ÇOCUKLAR SEVGİ VE BARIŞI DÜNYAYA YAYACAK

Törende kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, çocukların barış ve kardeşlik içinde hayallerinin günümüz dünyasında daha da kıymetli hale geldiğini söyledi. Arslan, “Farklı ülkelerden çocuklar ülkemize bu bayram için geliyor. Bu bayram, sevgi ve barışı dünyaya yaymaya devam edecektir. Bizim çocuklarımız dünyayı sevgiyle kucaklayan çocuklardır” dedi.

HER YERDE BAYRAM HAVASI

Hava sıcaklığının 24 derece hissedildiği Antalya’da kutlama merkezlerinin yanı sıra parklarda hareketlilik gözlendi. Resmi tatil olması dolayısıyla aileler çocuklarını eğlenmesi için parklara götürdü. Bazı vatandaşlar da sahile giderek çocuklarıyla burada zaman geçirdi. Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

KAHRAMANMARAŞ’TA 23 NİSAN KUTLANDI

Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.



Atatürk Meydanı’nda düzenlenen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Yahya Kemal İlkokulu’nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, hazırladıkları dans gösterileri ve yarışmalar ile hem eğlendi hem de programı izleyen ailelerine güzel bir gün yaşattı. Okuldaki kutlamalarda, down sendromlu Muhammed Eren Topaktaş (4), eline aldığı Türk bayrağıyla sahnede gösteri yapan öğrencilere eşlik etti. Küçük Muhammed, daha sonra sahneye çıkıp, müzik eşliğinde dans ederek, eğlendi. Çocukların halat çekme yarışmasıyla sona eren kutlamalara; Vali Vahdetin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

Öte yandan Vali Özkan, 23 Nisan geleneği kapsamında koltuğunu Yaşar Gölcü İlkokulu’nun 4’üncü sınıf öğrencisi Esila Ceritli’ye devretti. Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

DÜZCE’DE 400 ÖĞRENCİ AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI

Düzce’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 400 öğrencinin birlikte zeybek oynaması büyük alkış aldı.

Düzce’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Düzce Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Ardından Düzce Spor Salonu’na geçildi. Burada, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu. En dikkat çeken gösteri isi TOKİ Mehmet Akif Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 400 kişilik zeybek oyunu oldu. Uyum içerisinde oynanan zeybek oyunu, salondakilerden büyük büyük alkış aldı. Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)